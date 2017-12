Protest la CFR Electrificare

Problemele financiare de la CFR par că nu se mai termină. Ieri, aproximativ 3.000 de angajaţi de la CFR Electrificare şi-au întrerupt programul de lucru pe motiv că nu şi-au încasat salariile pe luna precedentă. „A fost o nemulţumire a angajaţilor care nu şi-au primit avansul pe luna trecută şi au decis să-şi întrerupă activitatea”, a declarat preşedintele Uniunii Sindicale „Feroviarul” din Constanţa, Vasile Anghel. Având în vedere această situaţie, ieri, la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, reprezentanţii companiilor feroviare s-au întâlnit cu cei ai sindicatului Elcatel, pentru a discuta şi identifica soluţii de plată a salariilor. „Astăzi (n.r.- miercuri) vor fi alimentate de către CFR SA conturile SC Electrificare CFR cu sumele necesare plăţii avansului restant. Aceşti bani au fost recuperaţi de la CFR Călători, respectiv două milioane lei, şi de la CFR Marfă, permiţând achitarea a 50% din avansul lunii aprilie şi a unei părţi din lichidarea lunii aprilie. În zilele următoare, în funcţie de încasările operatorilor feroviari, urmează să se plătească suma totală către salariaţii Elcatel”, a declarat preşedintele sindicatului Elcatel, Ionel Socaciu. Din totalul de 2.815 de angajaţi ai CFR Electrificare, 200 de salariaţi sunt din judeţul Constanţa.

SITUAŢIE DISPERATĂ. Ca urmare a faptului că s-a întârziat aproape trei săptămâni cu plata salariilor pe aprilie, angajaţii CFR Electrificare au fost aduşi în pragul disperării. Situaţia lor nu este singulară, cu doar câteva săptămâni în urmă şi angajaţii altor sectoare din CFR întâmpinând aceleaşi probleme. În timp ce guvernanţii, în frunte cu premierul Emil Boc, au anunţat reforme peste reforme, care mai de care mai eficiente dacă sunt puse în aplicare, angajaţii din sectorul bugetar sunt batjocoriţi şi umiliţi prin întârzierea cu săptămânile a salariilor. În plus, pentru a le mai da o lovitură angajaţilor din CFR Electrificare, actuala conducere a ţării doreşte să disponibilizeze încă 300 de salariaţi. După felul în care Executivul gestionează problemele ţării este puţin probabil ca România să iasă din criză, situaţia de ieri fiind încă o dovadă în plus că dificultăţile de ordin financiar se regăsesc la tot pasul. Adăugăm şi datoriile pe care le are la stat CFR Electrificare, în valoare de 224 milioane de lei, potrivit declaraţiilor date de preşedintele Sindicatului Liber al Dispecerilor Energetic Feroviar din România, Alexandru Răscol. Din cele 224 milioane de lei, 152 milioane de lei reprezintă numai penalităţile.