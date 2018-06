Protest la Delfinariu! Angajații au oprit lucrul! Ce nemulțumiri au?

Deși în fiecare an avem parte de tot felul de surprize atunci când vizităm obiectivele Complexului Muzeal de Științe ale Naturii (CMSN), oamenii care se străduiesc în mod constant să ne ofere o experiență plăcută nu trec prin cele mai bune momente. Nemulțumirile lor au atins pragul maxim miercuri, 6 iunie, când angajații CMSN Constanța au refuzat să mai lucreze și au ieșit în fața Delfinariului să protesteze din cauza salariilor mici pe care le iau. Aceștia s-au plâns că, în ciuda experienței și a volumului mare de muncă, primesc doar salariul pe economie, stabilit în baza Legii salarizării unitare. Mai mult, ei sunt supărați că nu mai beneficiază de spor de periculozitate, deși condițiile în care lucrează le-ar putea leza sănătatea. „Prin această acţiune de protest, salariaţii CMSN trag public un semnal de alarmă asupra situaţiei disperate în care se află urmare a faptului că începând cu luna ianuarie 2018 au înregistrat diminuări ale veniturilor salariale. La acest moment 60 de salariaţi dintr-un număr total de 72 salariaţi, au un venit net lunar situat între 955 - 1386 lei”, se arată într-un comunicat al filialei judeţului Constanta a Confederaţiei Naţionale Sindicale Cartel Alfa.

CE SPUNE DIRECTORUL CMSN

Demersul angajaților CMSN este sprijinit de directorul instituției, Adrian Bîlbă, care a transmis un mesaj în care a explicat situația angajaților instituției pe care o conduce și i-a asigurat pe aceștia de întreaga sa susținere. „Am venit in 2012 ca manager la Delfinariu Constanța și, de atunci, încasările și numărul de vizitatori s-au triplat în condițiile în care personalul este același, posturile fiind blocate în sistemul public, iar salarizarea a crescut minimal, ceea ce a facut în continuare să avem salarii nete undeva sub 1.200 de lei la foarte mulți dintre angajați. Este, dupa parerea mea, inadmisibil ca un muzeu de o importanță județeană, dar care se adresează in timpul sezonului estival tuturor turiștilor ce vizitează Constanța, personalul să fie tratat de către legislația românească astfel. Mai mult, noua lege a salarizării a eliminat posibilitatea accesării unor sporuri de condiții periculoase, vătămătoare sau grele de muncă. Aceste sporuri se obțin în cadrul muzeelor de importanță județeană foarte dificil, numai după ce demonstrezi că anul precedent ai avut boli profesionale sau accidente de muncă. Acesta este motivul pentru care salariații de la CMSN Constanța au o revendicare importantă salarială, iar din acest punct de vedere au tot sprijinul meu ca director al instituției. Ca exemplu, numai în ultimele două zile, la caserie și-au dat demisia două persoane din 6, ele avand un salariu de 1.100 de lei - din care se rețin și sume pentru garanție, ajungând să ducă acasă 900 de lei - insuficient pentru un trai decent”, a declarat Adrian Bîlbă.

PROTESTELE CONTINUĂ

Salariații CMSN au anunțat că vor continua acțiunile de protest și joi, 7 iunie. De această dată, ei se vor afla pe platoul din fața Prefecturii Constanța, cerând modificarea prin Ordonanţă de Urgenţă a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în vederea includerii tuturor salariaţilor CMSN în categoria beneficiarilor prevederilor art. 11 din acest act normativ, astfel încât salariile lor să poată fi stabilite prin hotărâre de Consiliu Județean. De asemenea, ei mai cer și acordarea sporurilor de condiții de muncă. Întrebat despre această situație, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Paul Stănescu, a declarat că va face demersuri pentru modificarea legii așa cum cer salariații CMSN, astfel încât angajații să beneficieze de venituri mai mari.