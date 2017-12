Protest la înălţime la Cernavodă

Un bărbat din Cernavodă a ameninţat, ieri după-amiază, că îşi va pune capăt zilelor pentru că a fost amendat de poliţiştii locali. Angajaţii Primăriei Cernavodă spun că, în jurul orei 12.00, Ion Bracon, de 37 de ani, din localitate, aflat în stare avansată de ebrietate, a intrat în sediul instituţiei şi a cerut să vorbească cu primarul. În momentul în care a aflat că nu poate fi primit de edil, individul a început să facă scandal, motiv pentru care agenţii de pază l-au scos afară din instituţie. Câteva minute mai târziu, un trecător i-a anunţat pe agenţii de pază ai Primăriei că un bărbat s-a urcat pe acoperişul punctului termic al instituţiei, înalt de aproape trei metri, şi că ameninţă că se va arunca în gol. În momentul în care au ieşit să vadă ce se întâmplă, agenţii au observat că cel care ameninţă că se va sinucide este tot Ion Bracon, bărbatul care încercase să stea de vorbă cu primarul. Imediat s-a cerut ajutor poliţiştilor şi pompierilor pentru a dezamorsa această situaţie. Dacă iniţial Bracon ameninţa că îşi va lua zilele dacă nu i se anulează o amendă primită de la Poliţia Locală, după un timp, s-a răzgândit şi a cerut un loc de muncă în schimbul încetării protestului la înălţime.

NEGOCIERI După negocieri care au durat în jur de 30 de minute, Bracon a fost convins de viceprimarul oraşului, Ecrem Suliman, să renunţe la acest gest extrem. „Îl cunosc de mai mult timp. I-am spus că dacă are ceva de rezolvat cu Primăria să coboare şi să vină să vorbim. El este un caz aparte, care se află în atenţia noastră de mai multă vreme. A fost părăsit de soţie şi are în grijă doi copii. Noi l-am mai ajutat cu ce am putut, i-am amenajat locuinţa, i-am dat ajutoare şi ultima dată i-am schimbat uşa de acces în locuinţă. Am aflat că a băut într-un bar toată noaptea şi apoi a venit şi a cerut ajutorul social pe care îl luase deja. Nu a înţeles că nu mai poate primi bani luna aceasta şi a făcut scandal. Este pentru prima dată când face un asemenea lucru. Am stat de vorbă cu el şi a înţeles că a greşit, iar mâine (n.r. - vineri) îl aştept la birou să vedem dacă îi putem găsi un loc de muncă“, a declarat Ecrem Suliman. În urma acestei peripeţii, Bracon s-a ales cu încă o amendă, primită de această dată de la Poliţia Cernavodă pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice.