Protest la Londra faţă de vizita ministrului rus de Externe

Activiştii organizaţiei internaţionale Speak Up! au protestat, ieri, în faţa London School of Economics, unde ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a rostit un discurs. Manifestanţii au afişat portrete ale fostului ofiţer KGB Aleksandr Litvinenko, ale presupusului asasin al acestuia, Andrei Lugovoi şi ale fostului oligarh Mihail Hodorkovski, aflat în închisoare. Lavrov a deschis oficial, ieri, Săptămâna Rusă de Afaceri, la London School of Economics. Activiştii ruşi de opoziţie din Londra i-au cerut ministrului Serghei Lavrov să predea mai multe cadouri cu semnificaţie aparte preşedintelui Dmitri Medvedev şi premierului Vladimir Putin. Activiştii i-au cerut să predea cadouri fostului agent KGB Andrei Lugovoi, suspectat de britanici de otrăvirea în 2006 a lui Aleksandr Litvinenko. Acesta a fost otrăvit cu poloniu. ”Lui Andrei Lugovoi îi trimitem un ceai englezesc adevărat, iarbă (numele lui Lugovoi înseamnă pajişte) dar fără poloniu, lui Putin îi trimitem Constituţia rusă şi o lupă”, au spus activiştii. Preşedintele Medvedev a primit un bilet pe care scrie ”Eliberaţi-i pe Hodorkovski şi Lebedev”. Lavrov a asigurat că aceste cadouri vor ajunge la destinatari.

Înfiinţată la sfârşitul lunii ianuarie, Speak Up! este prima mişcare politică a ruşilor în Europa de Vest. Fondatorii au declarat că reacţionează la ”tentativele sistematice ale autorităţilor ruse de a eroda bazele societăţii civile în Rusia”.