Protest la Ministerul Mediului: angajații Gărzii de Mediu și ai Agenției de Mediu amenință cu greva

Aproximativ 200 de angajați ai Agenției Naționale de Protecție a Mediului, alături de reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu, au protestat, marți, în fața Ministerului Mediului nemultumitți de salariile pe care le primesc în prezent. "Am ieșit din nou în stradă pentru a cere eliminarea inechităților salariale. De săptămâna trecută, de la primul protest, nu s-a întâmplat nimic, nimeni nu a încercat să stea de vorbă cu noi. Așa că astăzi am venit în fața Ministerului Mediului, am fost aproximativ 200 de oameni, angajați ai Agenției de Protecție a Mediului și ai Garzii de Mediu. Am stat azi de vorbă cu domnul Daniel Constantin, ne-a promis că va căuta soluțiile optime pentru a se încadra în bugetul actual și iî câteva zile ne va da un răspuns. Dacă până săptămâna viitoare nu vom primi un răspuns concret la solicitările noastre, suntem dispuși să mergem până la blocarea tuturor investițiilor, pentru că angajații APM nu vor mai da avizele necesare construcțiilor, dezvoltărilor imobiliare și asa mai departe", a declarat pentru MEDIAFAX Ciprian Şoavă, liderul Federaţiei Sindicatelor Unite din Mediu (FSUM).

În urmă cu o săptămână, pe 14 martie, angajaţii Agenţiei Naţionale de Protecţie a Mediului au întrerupt lucrul în toată țara, timp de două ore, în semn de protest faţă de salariul pe care îl primesc de la stat, pe care îl consideră foarte mic. Aceleaşi revendicări au fost şi la acțiunea de protest din fața Ministerului Mediului, reprezentanții sindicaliştilor anunțând ca vor declanşa greva generală dacă, în continuare, reprezentanții statului îi vor ignora.