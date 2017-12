Protest la nivel mondial al angajaţilor lanţurilor de restaurante fast-food

Angajaţii lanţurilor de restaurante de tip fast-food vor lansa săptămâna viitoare o zi de protest la nivel mondial, reclamând salarii şi condiţii de muncă mai bune, au anunţat ieri, la New York, reprezentanţi ai mişcării. Reuniţi pentru prima dată sub sigla unui sindicat internaţional, UITA, angajaţii din domeniul fast-food au ajuns la un acord cu privire la lansarea protestului pe 15 mai, când vor avea loc greve în 150 de oraşe americane şi acţiuni de protest în 33 de ţări, inclusiv în Japonia, Brazilia, Maroc şi India. În Statele Unite, angajaţii în domeniul fast-food reclamă un salariu de 15 dolari pe oră, reprezentând dublul salariului minim federal de 7,25 de dolari, aplicat în prezent în numeroase lanţuri de restaurante de tip fast-food. Aproximativ 200 de angajaţi în domeniul fast-food au început să manifesteze la New York, la sfârşitul lui 2012, un protest care s-a extins în peste 100 de oraşe americane.