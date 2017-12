Protest la sediul GSP. Oamenii sunt la capătul răbdării!

22:57:54 / 06 Decembrie 2017

Pe cuvânt că-i așa !

Făgădău decebal, mărește toate taxele și impozitele dar mizeria și urâțenia orașului Constanța se accentuează de la o perioadă la alta pentru că avem primarul, adică pe făgădău decebal și consilierii locali din toate partidele care nu fac nimic altceva decât să se îmbogățească tot mai mult de pe urma mizeriei și urâțeniei acestui oraș pe care politicienii, nu-l iubesc, nu-l respectă, nu-l scot din aspectul jalnic și din situatia mizerabilă in care se afla, adica Constantza este ca un om frumos dar împuțit, jegos, zdrențuit și lăsat de izbeliște pentru că politicienilor nu le "arde" de nimeni și de nimic, pentru că preocuparile lor, sunt : hoția, golăniile, excrocheriile, jecmanirea, "jupuirea" oamenilor la maximum și noi, oamenii stăm liniștiți, facem mitinguri, pentru care fapt facem mintinguri, ca defapt pe politicieni, îi interesează,ca : oamenii să se preocupe de altele și nu de ce trebuie, adică oamenii in loc sa alunge din funcție pe cei : pungași și hoți, politicienii ne dau de lucru, ne abat atenția de la adevăratele probleme grave și grele cu care oamenii se confruntă : sărăcia, lipsurile, șomajul, lipsa locurilor de muncă, copii sunt neglijați, adică alocațiile sunt fff mici, salariile salariaților sunt extrem de mici, la fel și pensiile pensionarilor, pentru că salariile și pensiile foarte mari și kilometrice, le au tocmai cei care ne : fură, jecmănesc, jupoaie, exploatează la maximum, cine sunt ăștia, exemplu : toți care ne conduc de la nivel local și central= național, mai precis, puterea : executivă ( membrii guvernului, președintele și cei din jurul lui, care îl servesc ), legislativă ( membrii parlamentului : camera deputaților și senatul cu toți acoliții lor )..........! Aceștia, cu toții și ceilalți pe care îi știm, care se fac, că ne fac dreptate dar toate sunt doar de ochii lumii, ca noi, oamenii să credem că se face, dar nu se face nimic pentru eradicarea hoției, pungașiei, doar perie și nu smulg de la rădăcină răul ci îl mențin ca să aibă treabă pe mai departe și noi suntem vrăjiți că se face, ce a constatat lumea, ca nu se confiscă : banii și averile făcute prin jecmanirea poporului român și devalorizarea României, în felul acesta iar speria pe tâlharii și bandiții de politicieni și treburile ar fi altele în țara noastră, dar cum nu este nici un interes pentru binele poporului roman, ci interesul este ca treburile să rămână așa cum sunt și devalizatorii și devalizarea să "meargă" înainte și România să rămână o țară bogată cu poporul român să bată din poartă-n poarta unora și altora țări din Europa, Asia și așa mai departe, și totodată abătând continu atenția de la ce fac hoții și tâlharii neamului românesc, ne flutura tot timpul : ca unii si altzii pun la cale diferite scenarii despre unele altele, ca noi preocupați cu " vezi" DOAMNE, scenariile si " conspiratziile" puse la cale "vezi" DOAMNE, de unii și de alții, cei preocupați cu hoțiile și jefuirea poporului și României, ei își rezolva nestingheritzi interesele, se îmbogățesc atât de mult că au ajuns de numai "încap în pielea lor" ?! Deci mitingurile, ura, vrajba, dușmănia, invidia...... dintre oameni și clasele sociale, servesc de minune celor care la umbra acestora, ei își văd nestingheriți de îmbogățire și înmulțirea averilor care în cei aproape 30 de ani, au acaparat și trecut în conturile lor, averi imense, fabuloase si au devenit magnați, iar noi, poporul român, am sărăcit continu, suntem ca vaaaaaide noi și ei tot pe noi, ne subjugă în continuare pentru naivitatea noastră ! Să ne trezim, până nu-i prea târziu !