Protestul cadrelor medicale ale Institutului Naţional de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL „Prof. Dr. D. Hociota” este considerat de către reprezentanţii Ministerului Sănătăţii (MS) nejustificat, în condiţiile în care angajaţii nu îşi vor pierde posturile în urma reorganizării, spun experţii MS. “Proiectul de Hotărâre de Guvern care se află, în prezent, în dezbatere publică pe pagina de web a Ministerului Sănătăţii (MS), începând cu 7 ianuarie 2011, nu prevede desfiinţarea activităţii medicale a institutului şi nici stoparea contractelor de cercetare existente, ci păstrarea acestei unităţi sub forma unui centru de specialitate în cadrul Spitalului Universitar Bucureşti”, se arată într-un comunicat al MS. Ministerul precizează, de asemenea, că prin reorganizare se urmăreşte creşterea calităţii actului medical, precum şi optimizarea asistenţei medicale acordată pacienţilor. Institutul ORL va fuziona cu Spitalul Universitar şi va asigura servicii medicale pentru specialitatea ORL, se mai arată în sursa citată. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti este o unitate sanitară cu peste o mie de paturi, care acordă diverse servicii medicale spitaliceşti şi ambulatorii, dar care pentru specialitatea OR, are la dispoziţie doar un compartiment cu zece paturi, fără capacitatea de a soluţiona în toate situaţiile cazuistica aferentă unui spital de urgenţă. “Pe de altă parte, Institutul Hociota este un for metodologic cu secţii clinice specializate în abordarea diferitelor patologii în domeniul ORL care poate asigura buna funcţionare a unităţii nou înfiinţate. Păstrarea institutului sub formă de centru de specialitate va permite continuarea activităţilor actuale”, se mai arată în comunicatul MS.