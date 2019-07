Protest organizat de constănțeni față de nerespectarea regimului plajelor

16:09:27 / 11 Iulie 2019

Geaba chichirez galceva ...

Totul este aranjat , totul este stabilit , totul este socotit ! Comisioanele s-au dat si se vor mai da in perioada anilor 2019-2020 , mai ales pentru ca este vorba despre alegeri si despre ciolane babane in disputa . Aparent , totul ar fi legal , insa in subterane , vedem USL-ul la putere , plus ALDE , PMP , Pro Romania , adica , undeva la 80 % din influenta politica a tarii , care se traduce prin controlul total al economiei si al teritoriului national , care s-a transat precum cascavalul , intre gruparile mafiote din tara , cu sustinerea plenara a institutiilor statului roman , parazitate de aceste , zice-se partide ...