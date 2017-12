Protest pentru o politică agricolă mai corectă şi mai prietenoasă cu mediul

Agricultori şi militanţi de pe tot continentul s-au adunat, ieri, la sediul UE de la Bruxelles, pentru a cere o politică alimentară mai corectă cu micii fermieri şi mai prietenoasă faţă mediu şi cu ţările în curs de dezvoltare. Sute de protestatari, veniţi fie cu tractoare, fie cu bicicleta sau pe jos, în cadrul marşului Good Food, s-au adunat pentru un picnic în masă în faţa PE din capitala belgiană, unde se află în discuţie o reformă a costisitorului sistem agricol paneuropean. De la mişcarea culinară Slow Food la grupul ecologist Friends of the Earth, opt mişcări importante au decis organizarea acestui marş, cu obiectivul de a face presiuni în favoarea unei revizuiri drastice a actualei politici agricole, care să descurajeze o agricultură de tip industrial. Sloganul sub care s-a reunit această coaliţie de mişcări este ”Politica agricolă a UE trebuie schimbată fundamental”, în contextul în care după 2013 va fi lansat un nou program agricol comunitar pe şapte ani. Protestatarii acuză că agricultura practicată în prezent în cadrul UE este orientată în prea mare măsură către marii producători, în detrimentul fermelor mici, de familie.

Politica Agricolă Comună (PAC) a UE, lansată acum 50 de ani, a avut iniţial un rol crucial în combaterea ameninţării foametei, pentru a se prinde însă apoi într-o pânză de păianjen a supraproducţiei şi subvenţiilor neraţionale care au creat distorsiuni pe pieţele agricole globale şi au dat naştere la conflicte comerciale transatlantice. CE a făcut o serie de propuneri vizând promovarea creării de locuri de muncă şi a creşterii în zonele rurale, pentru a se asigura că cei 16,7 milioane de agricultori din blocul comunitar pot ocupa, în continuare, un loc predominant în agricultura mondială, însă protestatarii adunaţi la Bruxelles au propria viziune. Factorii de decizie de la Bruxelles, între care se numără pentru prima dată şi PE, dezbat în prezent viitorul PAC pentru următorii şapte ani, în cadrul negocierilor privind un buget de circa o mie de miliarde de euro ce ar trebui să se încheie până la sfârşitul acestui an, dar prelungirea crizei economice pune sub semnul întrebării un compromis rapid. Doar propunerile bugetare pentru agricultură se ridică la circa 390 de miliarde de euro.

Marşul Good Food, pornit din Austria, în august, pe biciclete şi căruia i s-au alăturat pe parcurs participanţi din Germania, Franţa, Olanda şi Belgia, susţine, între altele, practici agricole mai corecte şi mai ecologice, încetarea speculei cu alimente şi susţinerea producţiei locale de nutreţuri, în defavoarea importurilor de soia pentru hrana şeptelului european.