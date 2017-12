Protest RCA - circulație bară la bară, gălăgie infernală

Zeci de transportatori au circulat marți cu viteză redusă pe DN1, între Alba Iulia și Sebeș, în semn de protest față de scumpirea poliței RCA, îngreunând traficul rutier mai bine de jumătate de oră. La protest s-au alăturat și șoferi cu mașini mici, care au claxonat la unison cu șoferii de TIR, împotriva prețului mare al RCA. Unii dintre ei au lipit pe parbrize afișe cu mesajul „Protest RCA“. Traficul din zonă s-a desfăşurat cu dificultate, circulându-se bară la bară. Secretarul general al Asociației Transportatorilor Apulum (Sebeș - Alba Iulia), Mircea Matei, a reamintim că acesta este un preludiu pentru marele protest național din 14 - 15 septembrie: „Este binecunoscut că jucătorii din piața RCA jefuiesc! Sunt oameni care nu fac altceva decât să-și îndrepte ținta către transportatorul român, care face concurență serioasă firmelor din Vest. Cei de la ASF sunt complici ai jefuitorilor, scopul lor fiind de-a ne pune pe butuci. Noi nu mai putem suporta aceste biruri. În același timp, șefimea ASF are salarii uriașe, nejustificate, cotă parte de la asigurători“. Și non-transportatorii au sărit să atace ASF & Co., spunând că polița RCA este prea scumpă, raportat la salariul mic pe care îl au cei mai mulți români. Transportatorii ce să mai zică... spre exemplu, șoferul unei autoutilitare a precizat că plătește 9.500 lei asigurarea RCA la fiecare șase luni. Și asta pentru că doar firmele mari, care au peste 50 - 100 de camioane, își permit să negocieze un preț cât de cât OK. Transportatorii mici sunt nevoiți să suporte prețuri exorbitante.