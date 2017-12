Protest spontan, în câmp, la conductele Petrom

Aproape 20 de agenţi de pază constănţeni, angajaţi ai companiei multinaţionale G4S Secure Solutions, au protestat, ieri, nemulţumiţi de decizia angajatorului de a reduce salariile cu 40%. Potrivit preşedintelui Sindicatului Protector, din cadrul companiei, Ion Caranda, G4S asigură, printre altele, şi paza conductelor OMV Petrom care traversează judeţul Constanţa. „Pe 2 iulie ni s-a comunicat, fără să fim consultaţi înainte, că s-a decis reducerea salariilor cu 40%, motivul invocat fiind acela că Petrom a redus valoarea contractului. Am discutat, însă, cu reprezentanţii Petrom, care mi-au spus că suma alocată G4S a rămas neschimbată”, a declarat liderul sindical. El a adăugat că asupra agenţilor de pază au fost făcute presiuni din partea angajatorului, care i-a ameninţat cu concedierea, în cazul în care nu semnează actul adiţional la contractul de muncă prin care sunt de acord cu reducerea salariului. Protestul a avut loc în câmp, în dreptul localităţii constănţene Culmea, în zona unei conducte Petrom. „Dacă semnăm, de la 1.200 - 1.300 de lei, vom ajunge la un salariu de 800 de lei brut, adică 500-600 de lei net. Nu putem trăi cu aceşti bani. Vom ajunge să ne împrumutăm doar pentru a ajunge la muncă”, a spus unul dintre protestatari, Ştefănuţ Meregiu. Protestul de ieri a fost unul spontan, la care au participat numai agenţii care au ieşit din tură sau care erau liberi. Sindicalistul Caranda a precizat că se va asigura, în continuare, paza conductelor Petrom. „În condiţiile în care conducerea G4S încasează bani de la Petrom pentru trei oameni pe tură, deşi fiecare tură e formată din doi agenţi, am făcut sesizări la organele de ordine pentru a afla ce se întâmplă cu banii încasaţi în plus. De asemenea, am depus o plângere şi la Inspectoratul Teritorial de Muncă din Constanţa”, a spus Ion Caranda. În urmă cu două zile, la nivel naţional, alţi agenţi de pază ai G4S au protestat din cauza modului în care sunt trataţi de angajator.