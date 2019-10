​Protestatarii din Hong Kong au început să scrie scrisori de adio apropiaţilor

Persoanele care participă la manifestaţiile desfăşurate în Hong Kong au început să scrie şi să trimită scrisori de adio apropiaţilor, în contextul escaladării tensiunilor între protestatari şi autorităţi, relatează site-ul cotidianului The New York Times. "Când vei găsi această scrisoare, e posibil să fi fost deja arestat sau ucis", scrie un protestatar în vârstă de 22 de ani, care s-a semnat sub pseudonimul "Nimeni". Câţiva protestatari au transmis publicaţiei The New York Times că au scris acele scrisori după ce autorităţile au început să folosească gloanţe reale. Violenţele au escaladat în ultimul timp pe fondul protestelor din Hong Kong. Protestatarii au devenit mult mai agresivi, iar autorităţile au început să le percheziţioneze locuinţele unora dintre ei, relatează jurnaliştii americani. "Tată, mă simt nedemn că te părăsesc aşa devreme, înainte de a îmi îndeplini datoriile de fiu, să fiu aproape de tine. Când nu voi mai fi, te rog să ai grijă de tine", scrie un alt protestatar pe nume Ming. Liderul din Hong Kong, Carrie Lam, a susţinut că forţele de ordine au folosit „în mod corespunzător forţa armelor” pentru a răspunde protestelor de amploare manifestate în regiune. Protestele în Hong Kong, care deseori au fost marcate de incidente violente între demonstranţi şi forţele de ordine, au izbucnit în urmă cu patru luni, ca reacţie la un controversat proiect de lege ce ar fi facilitat extrădările spre China continentală. Manifestanţii contestă politicile Guvernului local pro-Beijing, condus de Carrie Lam.