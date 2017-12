Protestatarii din tabăra Năvodari, surzi la orice dialog cu conducerea SIND

Sub egida „Rahău nu e rău” sau „Îl vrem pe Rahău înapoi”, sindicaliştii de la tabăra din Năvodari par, totuşi, să militeze pentru ceea ce ei numesc „drepturile” lor. „Vrem plata orelor suplimentare, vrem mai mult personal, condiţii mai bune, bonuri de masă şi îl vrem şi pe Rahău înapoi”, a declarat, ieri, în a doua zi de proteste, şefa de cantină Lenuţa Prodan. Toate aceste cereri se fac sub forma unei greve japoneze, conduse de liderul sindical, Marian Surdu. Surd la invitaţiile reprezentantului delegat de Consiliul de Administraţie (CA) al „SIND România”, Eugen Vasile, de a părăsi spaţiul public şi de a intra în sala de mese a taberei pentru a sta de vorbă, liderul sindical a continuat să-şi susţină dreptul de a sta în stradă. Astfel, timp de jumătate de oră - pauza de masă a angajaţilor - cu nişte bandaje albe pe post de banderole, sindicaliştii au scandat, cam fără forţă, „Rahău nu e rău” sau „Îl vrem pe Rahău înapoi” şi au refuzat, sistematic, invitaţia SIND la dialog. „A venit ca să discutăm, dar nu am ajuns la nicio înţelegere cu el. Cerem să ni se plătească orele suplimentare din lunile iunie şi iulie. SIND nu vrea să ne dea aceşti bani. Condiţiile de muncă sînt grele, personalul este foarte puţin şi nu poate să-şi îndeplinească în 8 ore toată treaba”, a declarat liderul sindical, care pare să nu înţeleagă că protestul trebuie să urmeze o cale legală pentru a fi legitim. Pentru angajaţii de la Năvodari este de ajuns că părăsesc spaţiul instituţiei şi că fac grevă japoneză în pauza de masă.

În ceea ce priveşte problema directorului care, cu foarte puţin timp înainte de a fi demis a plecat într-un convenabil concediu de odihnă, oamenii par să fie cît se poate de siguri pe argumentele lor: „Dacă dînsul a fost demis, noi vrem să ştim de ce. Nu a fost Salmonella. Au fost nişte suspiciuni de Salmonella. Fetele noastre au copii acasă, iar mîncarea care rămîne ajunge pe masă la copii, la nepoţi. Nimeni nu s-a îmbolnăvit. Este o mînărie, o făcătură”, a mai spus Lenuţa Prodan, în asentimentul tuturor greviştilor. Explicaţiile despre spitalizarea celor peste 100 de persoane care, în urma analizelor, au fost diagnosticate ca fiind purtătoare de Salmonella, i-au lăsat indiferenţi pe sindicalişti. „Este o făcătură politică. Rahău e bun, îl vrem înapoi”, au scandat cei aprox. 60 de angajaţi ieşiţi în stradă. Agenţii de pază ai taberei „Delfinul” au fost categorici cu interdicţia de a nu pătrunde cu camere de filmat sau aparate de fotografiat în incinta complexului. „Aşa avem ordin de sus, de la şefi”, s-au menţinut ei pe poziţii. La orele 12.30, angajaţii s-au împrăştiat, mînaţi de vocea autoritară a şefei de cantină, care pune datoria înainte de toate: „Şi mîncarea cine o pune pe masă, hai, la muncă, că treaba nu vă aşteaptă pe voi”. Discuţia cu SIND s-a amînat, întrucît sindicaliştii cred că forma de protest aleasă este mai importantă decît descinderea „unuia de la Bucureşti” şi au de gînd să continue cel puţin pînă cînd Dan Nicolae Rahău, fostul director al complexului Năvodari se întoarce din concediu, adică pînă la sfîrşitul lunii.