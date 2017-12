Proteste faţă de eutanasierea câinilor

Mai multe proteste au avut loc sâmbătă, atât în Capitală, cât şi la nivel naţional, prin care mai multe organizaţii nonguvernamentale care apără drepturile animalelor au solicitat oprirea uciderii câinilor din adăposturi. În Capitală, mitingul autorizat s-a desfăşurat în zona centrală a Pieţei Victoriei, în intervalul orar 16.00 - 20.00. Totodată, de la ora 15.00 au avut loc proteste în mai multe oraşe ale ţării, printre care Constanţa, Iaşi, Cluj, Craiova, Timişoara, precum şi în peste cincizeci de localităţi europene. Oamenii au protestat cu pancarte cu mesaje împotriva eutanasierii, dar şi cu candele aprinse. Unii dintre ei au venit şi cu animalele de companie în lesă, atât căţei de rasă, cât şi comunitari care au fost adoptaţi. Printre mesajele transmise prin intermediul pancartelor precizăm: „Europe against killing of Romanian Stray Dogs” (Europa este împotriva eutanasierii câinilor fără stăpân din România), „Stop crimei, vrem sterilizarea şi ciparea tuturor câinilor cu stăpân şi pedepsirea abandonului”, „Viaţa în adăpost nu este viaţă”, „Adăposturile primăriei sunt lagăre de exterminare” şi „Adoptă şi tu un câine”. ONG-urile cer stoparea necondiţionată a uciderii câinilor din adăposturi, demararea cercetării şi a urmăririi penale a celor vinovaţi, aplicarea eutanasierii exclusiv pe considerente de ordin medical, verificarea riguroasă şi corectă de către organele abilitate a modului în care s-a cheltuit bugetul alocat primăriilor pentru rezolvarea problemei câinilor fără stăpân, depistarea tuturor fraudelor şi delapidărilor şi tragerea la răspundere a celor vinovaţi. De asemenea, acestea mai solicită revizuirea Legii nr. 258/2014, astfel încât să excludă uciderea discreţionară a câinilor fără stăpân şi să comporte prevederi clare privind rezolvarea problemei acestora pe căi fireşti şi eficiente, respectiv recensământul tuturor câinilor cu stăpân, microcipare, sterilizare sau monitorizare a câinilor fertili şi responsabilizare privind soarta puilor, pedepsirea penală a abandonurilor. Protestele au fost organizate de Federaţia pentru Protecţia Animalelor şi a Mediului, Asociaţia „Respect, Serve & Protect Human and Non-Human Life”, Asociaţia „Cuţu, cuţu”, în acord cu multe alte organizaţii de profil similar din România şi Europa.