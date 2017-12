Proteste în coloană faţă de triplarea taxei auto

Nemulţumiţi că protestul spontan de la începutul săptămînii nu a reuşit să schimbe prea mult atitudinea Executivului faţă de triplarea taxei auto la autoturismele vechi, peste 100 de comercianţi de autoturisme au protestat pe străzile Constanţei. Pentru a nu mai avea surpriza de a fi opriţi din drum de poliţie, proprietarii de maşini străine la mîna a doua au adunat semnături pentru organizarea unui miting de protest între orele 12.00 şi 15.00. Sub atenta supraveghere a echipajelor Poliţiei Rutiere, protestatarii s-au adunat ieri, fix cu o oră înainte de termenul stabilit, în parcarea de la Aqua Magic. A urmat stabilirea traseelor de parcurs prin municipiul Constanţa, iar maşinile au plecat pe bulevardele Mamaia şi Tomis pentru a ajunge în punctul terminus al întîlnirii: Prefectura. După nicio oră de la punerea în mişcare a impresionantei coloane, „rablele”, unele Audi Q7, Mercedes GL sau BMW cine mai ştie ce serie, altele Infinity, Toyota Land Cruiser şi Volkswagen Phaeton, au ajuns la locul stabilit. Protestatarii şi-au ocupat apoi locurile pe platoul din faţa Prefecturii Constanţa, după care a urmat un cor de scandări la adresa Guvernului Tăriceanu. “Jos taxa Tăriceanu”, “Hoţie pe faţă” şi \"”Nu ne mai discriminaţi” au fost cîteva din lozincile scandate de participanţii la miting. Protestatarii au cerut atît eliminarea taxei auto, cît şi restituirea sumelor încasate începînd din 1 ianuarie 2007. “Nu facem altceva decît să ne cerem drepturile noastre, pentru că şi noi plătim taxe la bugetul de stat. Am făcut tot posibilul ca acest protest să fie legal, chiar ne cerem scuze tuturor participanţilor la trafic pentru neplăcerile create, dar această situaţie nu mai poate fi tolerată. Este practic o discriminare faţă de circa 570.000 de oameni din toată ţara care desfăşoară această activitate”, a declarat Levin Aptişa, un dealer auto din Constanţa. Protestatarii s-au adresat apoi prefectului Dănuţ Culeţu, căruia i-au înmînat o petiţie cu revendicările comercianţilor constănţeni faţă de Ordonanţa de Urgenţă a Executivului. “Ni s-a spus că Executivul vrea să revigoreze industria auto din România, însă se pare că trebuie ca toţi comercianţii de maşini second-hand să plătească pentru criza economică mondială. Şi în Germania sînt probleme, în Franţa la fel, şi acolo sînt aplicate măsuri de sprijinire a industriei auto, dar nimeni nu dă în cap comercianţilor”, a afirmat şi Gabi Antimirescu, un alt comerciant constănţean. “Am luat act de nemulţumirile dumneavoastră, consider că aveţi dreptul să contestaţi acest lucru, însă voi transmite mai departe nemulţumirile. Ştim că cei de la Finanţe vor lucra şi sîmbătă şi duminică, dar sper ca totul să se rezolve legal”, s-a mărginit să comenteze Culeţu, în mijlocul corului de huiduieli.

Taximetriştii, alături de protestatari

Protestul comercianţilor a fost susţinut şi de taximetriştii constănţeni, care au promis că, în perioada următoare, vor participa la toate mitingurile împotriva triplării taxei auto la maşinile second-hand. Liderul Camerei Taximetriştilor Constanţa, Marin Neagu, a declarat că această măsură haotică a Executivului afectează şi şoferii de taxi. “Sîntem cocoşaţi de taxe, nu de frig sau de altceva. Este o mare aberaţie această ordonanţă, pentru că simţim că este ca pe vremea lui Ceauşescu, cînd eram obligaţi să cumpărtăm Dacii. Spunem că sîntem şi noi acum europeni, dar bulgarii cred că sînt mult mai occidentali decît noi. Cît priveşte taximetriştii, din 2009, aceştia trebuie să obţină noi autorizaţii pentru desfăşurarea activităţii de taximetrie, dacă cele pe care le au sînt mai vechi de cinci sau zece ani\", a menţionat Neagu. Liderul sindical constănţean a mai afirmat că, la viitoarele proteste, vor participa şi taximetriştii, care sînt decişi să blocheze principalele artere din municipiul Constanţa. “Dacă este nevoie, ne întoarcem la ce făceam în anii trecuţi, cînd maşinile paralizau activitatea rutieră. Totuşi, credem că pînă la urmă vom primi cadou anularea Ordonanţei de Crăciun, dar, dacă este nevoie, aşteptăm ca noul Executiv să se ţină de cuvînt măcar de Sfîntul Vasile”, a mai afirmat Neagu.