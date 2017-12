Proteste în România bugetară

Alianţa Bugetarilor s-a reunit, ieri, pentru a decide acţiunile de protest din perioada următoare, sindicaliştii fiind nemulţumiţi de hotărârea Curţii Constituţionale privind constituţionalitatea legilor salarizarii şi a celei privind reorganizarea instituţiilor statului, promulgate de Traian Băsescu. După întîlnirea comitetului executiv, membrii organizaţiilor sindicale au decis să refuze semnarea acordurilor individuale prin care s-ar respecta articolul din Legea privind reducerea cheltuielilor, care prevede scăderea veniturilor bugetarilor cu 15,5% prin trimiterea acestora în concedii fără plată.

POLIŢIŞTI ŞI POMPIERI. Ministrul interimar al Internelor, Vasile Blaga, a semnat ieri ordinul pentru diminuarea cheltuielilor de personal în minister, astfel că poliţiştii şi funcţionarii publici vor fi nevoiţi să-şi ia câte patru zile de concediu fără plată în lunile noiembrie şi decembrie, iar soldaţii şi gradaţii voluntari, câte şase zile calendaristice. O altă posibilitate este ca programul de lucru să fie redus cu un număr de ore echivalent celui de zile libere fără plată, arată Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI). Ordinul mai prevede obligativitatea asigurării continuităţii serviciului de interes public, astfel încât acordarea zilelor libere fără plată să nu afecteze capacitatea operativă şi de intervenţie a structurilor MAI. “Poliţiştii îşi vor lua aceste zile libere în funcţie de planificarea pe care o vom face la nivelul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa (n.r - IPJ). În cazul serviciilor neoperative, se va diminua programul de lucru cu un număr de ore echivalent celui de zile libere fără plată. Trebuie să avem grijă ca aplicarea acestei măsuri să nu afecteze în vreun fel activitatea din teren a lucrătorilor noştri. În ziua alegerilor, toţi lucrătorii, mai puţini cei aflaţi în concediu medical, vor fi la posturi.

PÂNĂ ÎN ACEST MOMENT, NU EXISTĂ SEMNALE CĂ AR FI, ÎN JUDEŢUL CONSTANŢA, POLIŢIŞTI CARE SĂ REFUZE SĂ-ŞI IA ACESTE ZILE DE CONCEDIU

Până în acest moment, nu am primit semnale că ar exista, în judeţul Constanţa, poliţişti care să refuze să-şi ia aceste zile de concediu”, a declarat cms. şef Aurelian Zaheu, şeful IPJ Constanţa. “În mod normal, poliţiştii lucrau 40 de ore pe săptămână, adică aveau două zile libere. De acum înainte, vor avea câte trei zile libere pe săptămână. Bineînţeles că fiecare om în plus contează şi ne va fi mai greu să facem faţă solicitărilor cu lucrători mai puţini”, a declarat cms. şef Radu Ungureanu, şeful Poliţiei Municipiului Constanţa. Şi şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea”, colonelul Traian Oprea, a explicat: „Încă nu am făcut planificarea pentru punerea în aplicare a acestei măsuri, dar putem da asigurări că nu vor exista probleme în ceea ce priveşte activitatea ISU „Dobrogea”. Vom avea acelaşi număr de echipaje pentru intervenţiile la care suntem solicitaţi”.

LEGI FĂCUTE PE GENUNCHI. Reprezentanţii Confederaţiei Naţionale Sindicale „Cartel Alfa\" au atras atenţia, într-o scrisoare deschisă, că sunt îngrijoraţi de faptul că bugetul pe anul 2010, bugetul asigurărilor sociale şi legea responsabilităţii fiscale vor fi elaborate „pe genunchi\" şi votate în grabă. CNS „Cartel Alfa\" dezaprobă sistemul actual de lucru şi cere cu insistenţă ca Legea bugetului să fie discutată cu partenerii sociali, precizând că în caz contrar „vom fi în situaţia de a avea în plină criză economică un buget făcut pe fugă, cu efect negativ asupra economiei, a unităţilor şi a situaţiei lucrătorilor\".

PROFESORI. Preşedintele „Alma Mater\" şi cel al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Anton Hadăr şi Aurel Cornea, au declarat, alături de ceilalţi bugetari din Alianţă, că vor recurge la forme de protest specifice, cum ar fi greva de zel, lipsa programului cu publicul, şi va organiza un miting de amploare în Capitală, între cele două tururi de scrutin ale alegerilor prezidenţiale. Liderii federaţiilor din învăţământ au fost invitaţi, în această dimineaţă, la sediul Ministerului Educaţiei. „Ne-au chemat să vorbim despre cele opt zile de concediu fără plată, dar noi nu suntem de acord cu această măsură, deoarece salariile şi aşa mici ale cadrelor didactice vor fi diminuate în noiembrie şi decembrie cu peste 25%\", a precizat Aurel Cornea, adăugând că el a solicitat autorităţilor să facă publice sumele alocate pentru campania electorală şi să reducă cu 15% aceste fonduri pentru fiecare scrutin. Sindicaliştii din Educaţie au spus că, pe lângă măsura pe care o aplică deja de netrecere a notelor elevilor în catalog, este posibil să fie închise şcoli ca urmare a concediului forţat, iar dacă Guvernul va cere cadrelor didactice recuperarea orelor pierdute astfel, acestea vor cere să fie plătite dublu. „Vom derula forme de atenţionare a instituţiilor Uniunii Europene şi vom solicita monitorizarea măsurilor anticriză luate de Guvern. S-ar putea să ne adresăm şi instituţiilor juridice internaţionale\", a declarat preşedintele Federaţiei „Spiru Haret\", Gheorghe Isvoranu.

A. JITARU, R. MIHĂILESCU