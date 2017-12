Proteste la New York împotriva... islamofobiei

Mai multe sute de persoane s-au strâns, duminică, în Times Square din New York, pentru a protesta faţă de audierile Congresului de săptămâna aceasta, consacrate gradului de radicalizare în rândul comunităţii musulmane din SUA şi reacţiei liderilor musulmani la acest fenomen. Organizaţiile musulmane afirmă că sunt luate în vizor pe nedrept. Audierile intervin în replică la evenimente precum incidentul armat de la Fort Hood şi tentativa de atentat din Times Square. Potrivit corespondentului BBC, manifestanţii au înfruntat ploaia, pentru a protesta pe străzile din New York. Mulţi dintre ei au fluturat pancarte pe care scria ”Astăzi şi eu sunt musulman”.

Preşedintele Comisiei pentru Securitate Internă a Congresului, republicanul Peter King, a convocat, săptămâna aceasta, mai mulţi martori, pentru a depune mărturie în legătură cu ”amploarea radicalizării în rândul comunităţii musulmane americane”. King, care reprezintă statul New York, susţine că unii lideri musulmani nu depun suficiente eforturi pentru a ajuta poliţia şi FBI să ancheteze comploturile teroriste puse la punct pe teritoriul american. Potrivit corespondentului BBC, este vorba de cazuri precum cel al cetăţeanului SUA de origine pakistaneză Faisal Shahzad, care a încercat să detoneze o maşină-capcană în piaţa Times Square din New York, anul trecut, dar şi al maiorului Nidal Hassan, născut în Virginia, care a ucis 13 persoane într-un incident armat la baza Fort Hood din Texas, în 2009. Politicienii, poliţia şi populaţia vorbesc despre o ameninţare teroristă relativ nouă, internă. Însă manifestanţii de la New York şi nu numai se tem că audierile vor accentua islamofobia din America. Mogulul hip hop Russel Simmons şi imamul Feisal Abdul Rauf, care a condus campania pentru construirea unui centru islamic în apropiere de clădirea distrusă a World Trade Center, au luat cuvântul în Times Square. ”Inamicul nostru real nu îl reprezintă islamul sau musulmanii”, a explicat Rauf. ”Inamicul este extremismul şi radicalizarea şi ideologia radicală”, a adăugat el.

Congresmanul democrat Andre Carson, musulman, a declarat că vrea să transmită lui Peter Kings şi lumii că ”opinia publică nu va accepta comportamentul xenofob”. Mulţi cred că martorii convocaţi la audieri nu reprezintă musulmanii în ansamblu.