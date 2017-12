Proteste la secţia specială nr. 192

Aproape 50 de persoane au aşteptat aseară, în zadar, să voteze la secţia specială nr. 192, din incinta Gării CFR Constanţa, după ce, la ora 21.00, la care procesul electoral s-a încheiat, uşa a fost închisă şi nimeni nu a mai avut voie să intre. A urmat un cor de fluierături şi de proteste la adresa membrilor comisiei, consideraţi principalii vinovaţi pentru situaţia creată. Oamenii s-au declarat revoltaţi, aceştia cerându-le organizatorilor să prelungească programul de votare cu o oră pentru ca toţi să aibă timp să-şi exercite dreptul constituţional. „Este inadmisibil ce se întâmplă! Îşi bat joc de noi!! Stau de două ore aici, pe peron, în frig şi acum ne închid uşa în nas şi ne trimit acasă?! Gestul lor mi se pare de neacceptat şi cred că cineva ar trebui să ia măsuri”, a declarat Marina Mihai, de 28 de ani, din Bârlad. „De aproape două ore tot aşept să intru. S-au mişcat foarte greu, deşi au văzut că o grămadă de oameni sunt pe peron. Ei ce au crezut? Că stăm aici de plăcere? Ca să îngheţăm? Acum ne spun că nu au ce să mai facă. Păi ar fi trebuit să se grăbească atunci când încă mai era timp. Am vrut să votez pentru că este dreptul meu. Mă aflu în tranzit prin Constanţa şi am înţeles că aici s-a amenajat secţia specială! Regret că am venit, ar fi trebuit să-mi văd de treabă”, a declarat Mihaela S., de 24 de ani, din Târgovişte. „Din punctul meu de vedere, ce au făcut ei acum este strigător la cer. Am stat aici ore în şir ca să votăm. Totul a mers foarte greu. Acum o jumătate de oră au început să se grăbească, dar deja era prea târziu. Deja se făcuse o coadă de 70 – 80 de persoane. Ei nu şi-au dat seama că nu vor avea timp în ritmul ăla? Ne-au tot spus să mergem şi la alte secţii speciale. Eu am mai fost dimineaţă la cea de la campus, dar şi acolo era foarte aglomerat. Am venit aici crezând că va fi mai liber”, a spus unul dintre alegătorii care nu au reuşit să voteze la secţia specială nr. 192. În momentul în care au înţeles că nu se mai poate face nimic, oamenii au plecat de pe peronul Gării CFR.