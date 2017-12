Proteste studenţeşti

Aproape 50 de studenţi au protestat ieri în faţa Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT), cerînd un plan pentru mărirea burselor şi construirea de noi cămine. Protestatarii au desfăşurat un banner cu mesajul „Vrem să învăţăm mai bine, deci vrem burse şi cămine”. Ei au stat pe scaune pentru cîteva minute şi au citit în linişte Ghidul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Superior (ARACIS). „Vrem ca ministerul să prezinte un calendar de mărire a burselor, susţinut cu argumente. Acestea să ajungă de la 220 lei la nivelul salariului minim pe economie (540 de lei, de la 1 octombrie - n.r.). Ne-am săturat să ni se ceară performanţă la învăţat, dar să nu avem condiţii. Iar condiţii înseamnă o bursă din care poţi să trăieşti şi un loc în cămin”, a spus preşedintele Uniunii Naţionale a Studenţilor din România (UNSR), Gabriel Petrea. Acesta a arătat că din bursa de 220 de lei, 100 de lei sînt daţi, lunar, pe cămin, studenţii fiind nevoiţi să se angajeze pentru a-şi suplimenta veniturile, iar performanţele la învăţătură scad. Studenţii au mai cerut MECT şi construirea mai multor cămine, pentru cei aproape 60.000 de studenţi din toată ţara care nu au primit loc în acest an. Liderul UNSR a mai spus că, dacă nu vor primi un răspuns de la minister, vor continua protestele şi vor chema şi studenţi din ţară, care să-şi prezinte solicitările Guvernului. Potrivit consilierului personal al ministrului Educaţiei, Mihaela Suciu, în România sînt 368 de cămine cu 109.759 locuri. Din acestea, 198 de cămine sînt în curs de reabilitare, lucrările urmînd să fie încheiate pînă la sfîrşitul anului. De asemenea, vor fi construite, pînă la sfîrşitul anului universitar, 18 cămine cu 5.603 locuri, iar alte 18 cămine vor fi mansardate. Şi la Constanţa există probleme în ceea ce priveşte cazarea. Potrivit preşedintelui Ligii Studenţilor din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, anul acesta au rămas fără locuri în cămin peste 500 de studenţi. Situaţia nu este de natură să îngrijoreze conducerea universităţii. „Nu ştim deocamdată numărul studenţilor care nu au loc în cămin, dar, chiar dacă nu vor fi cazaţi în cămin, ei vor avea locuri. Am încheiat un parteneriat cu un hotel din Mamaia care va închiria camere studenţilor noştri (nu cei care au burse şi sînt la fără taxă). Preţul unei camere va fi mai scump decît un loc în cămin (400 în loc de 210), dar se cîştigă la capitolul confort”, a declarat rectorul Universităţii „Ovidius”, prof. univ. dr. Victor Ciupină. Deşi nimeni nu are curaj să recunoscă faptul că a plătit pentru a obţine un loc în cămin, studenţii vorbesc despre şpăgi cuprinse între 150 şi 200 de euro date fie administratorilor de cămine, fie personalului care se ocupă cu cazarea. De altfel, fenomenul spăgii contra unui loc în cămin a devenit deja o tradiţie de început de an universitar. Sînt însă şi studenţi care preferă să îşi caute un apartament cu chirie, chiar dacă acest lucru înseamnă să plătească mai mult.