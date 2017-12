Protestele continuă la Constanța!

Este a șasea seară de proteste împotriva ordonanței de modificare a Codurilor penale, la Constanța. De la ora 18.00, oamenii au început să se strângă în fața Prefecturii, iar până la 19.30 s-au adunat peste 4.000 de persoane. Manifestanții au plecat în marș spre sediul Organizației Județene PSD Constanța, din bd. Alexandru Lăpușneanu, zona Trocadero.

Constănţenii scandează lozinci împotriva liderilor PSD şi împotriva Guvernului Grindeanu. Ei strigă: "Ceauşescu n-a murit, este Dragnea travestit", "Dragnea pentru noi, este Iliescu doi", "Afară, afară cu javrele din tară" şi "Să vă fie frică, poporul se ridică".

Manifestanţii au pancarte cu mesaje precum: "Hoția cea de taină", "Mustațozaure nu uita, România e a mea" sau "Dragnea, here is your bad karma!".

Conducătorii auto trebuie să știe că circulația se desfășoară cu dificultate în zonele în care mărșăluiesc manifestanții.