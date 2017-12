Protestele de pe Wall Street cuprind SUA

Mişcarea de protest de pe Wall Street a intrat în cea de-a treia săptămână, continuând să inspire un număr în creştere de demonstranţi din SUA, uniţi prin entuziasmul lor şi nu neapărat de motivele care-i determină să iasă în stradă. Mişcarea, care a adoptat denumirea de ”Ocupăm Wall Street”, nu este condusă de un grup de persoane. Cu toate acestea, în fiecare zi are loc o... adunare generală a protestatarilor, fie că este vorba de persoane care se alătură mişcării, pentru câteva ore, fie de cei care şi-au instalat tabăra în Lower Manhattan, pentru a-şi exprima o serie de nemulţumiri, de la lăcomia corporaţiilor şi preţurile mari ale combustibililor, până la insuficienţa asigurărilor de sănătate. Însă lipsa unui mesaj coerent nu constituie o barieră pentru ca eforturi similare să apară şi în alte zone din SUA. ”Ocupăm Chicago”, de exemplu, durează de peste zece zile, o mişcare care a început prin apelul pe un site de a participa la un marş uriaş după-amiaza. De asemenea, pe un site ”Ocupăm Los Angeles”, lansat sâmbătă, cu un marş de la Pershing Square la primărie, se poate citi ”Revoluţia este în plină desfăşurare. Nu are loc doar la ştiri”. La Boston, 34 de organizaţii, între care sindicate, organizaţii etnice şi grupuri de activişti care au ca misiune de la împiedicarea schimburilor de cote de dioxid de carbon şi până la probleme specifice justiţiei, formează o coaliţie de tipul mişcării de pe Wall Street. Grupul, care a organizat un festival şi un marş, vineri şi sâmbătă, iar în ultima perioadă a vizat Bank of America, afirmă pe site-ul său că are ca scop să oprească lăcomia, să lupte pentru o economie care funcţionează pentru fiecare dintre noi şi să construiască ”oraşe democratice, juste şi sustenabile”. Site-ul demonstranţilor din Seattle descrie acest efort la nivel naţional ca pe o ”mişcare de rezistenţă fără lideri, cu oameni de multe culori, genuri şi convingeri politice”. Majoritatea demonstraţiilor au fost paşnice, deşi în unele cazuri s-au efectuat sute de arestări.

PRAFURI PENTRU FRATELE LUI BIDEN Unul dintre fraţii vicepreşedintelui SUA Joe Biden a petrecut noaptea de sâmbătă spre duminică în spital, după ce a deschis un plic trimis din India, care conţinea un praf alb, generând temeri privind un atac cu antrax. Francis Biden, de 57 de ani, a sesizat imediat autorităţile, care au evacuat toţi vecinii şi au închis strada unde locuieşte acesta. El a fost transportat la spital cu prietena sa, care a atins şi ea plicul. FBI a anunţat că praful din plic era inofensiv. În 2001, mai multe scrisori-capcană cu antrax au provocat un val de panică în SUA, la câteva săptămâni după atentatele de la 11 septembrie.