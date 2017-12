Protestele din Port continuă

Angajaţii Companiei Naţionale Administrarea Porturilor Maritime (CNAPM) SA Constanţa continuă să protesteze faţă de decizia conducerii companiei de a modifica, unilateral, prevederile Regulamentului intern. Principala modificare care i-a scos pe angajaţii Administraţiei Porturilor în stradă este aplicarea taxei de intrare în port pentru autoturismele lucrătorilor societăţilor care-şi desfăşoară activitatea în incinta Portului Constanţa. Mai exact, angajaţii vor trebui să plătească o taxă de aproape 200 de lei pe an dacă doresc să vină la locul de muncă cu maşina proprietate personală. De asemenea, protestatarii se plâng de faptul că membrii conducerii apelează tot mai des la firme subcontractoare pentru realizarea unor lucrări, deşi acestea ar putea fi făcute de personalul CNAPM. „În loc să dea de muncă angajaţilor proprii, conducerea preferă să dea bani unor firme pentru lucrări simple, pe care am putea să le facem şi noi”, a spus, nemulţumit, unul dintre protestatari. Directorul Companiei, Andrei Popa, neagă, însă, acuzaţiile sindicaliştilor, declarând că nu a făcut decât să respecte prevederile legale. „Sunt două situaţii în ceea ce priveşte lucrările realizate cu alte firme. În primul rând, sunt contracte pe perioade lungi, care au fost încheiate înainte de venirea mea la conducerea Companiei şi pe care nu le pot rezilia fără să fiu dat în judecată de societatea respectivă. În al doilea rând, la fiecare lucrare realizată, iau în calcul cât mă costă s-o fac cu resurse proprii şi cât m-ar costa dacă ar fi realizată cu resursele altei firme. În funcţie de rezultate, aleg varianta cu cele mai mici costuri pentru companie”, a explicat directorul Popa. Sindicaliştii sunt decişi să continue protestele până când problemele vor fi rezolvate.