Protestul cercetătorilor continuă

Angajaţii din cercetare-proiectare au continuat protestele declanşate la începutul săptămînii din cauza fondurilor insuficiente alocate în acest an pentru cercetare. Liderul Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cercetare-Proiectare, Radu Minea, a afirmat că cercetătorii vor picheta sediul Parlamentului pe toată perioada dezbaterilor proiectului bugetului pentru 2009. „Vrem să se respecte Legea cercetării, potrivit căreia bugetul alocat acestui sector trebuie să crească de la an la an, pentru a atinge, în 2010, nivelul de unu la sută din PIB”, a spus Minea. Cercetătorii cer să se aplice Hotărîrea de Guvern 2200/2004, fără modificările ulterioare, care prevede că Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică este în subordinea Guvernului, cu un buget independent, distinct de bugetul pentru Educaţie. Minea a explicat că, în prezent, ministrul Educaţiei este principalul ordonator de credite şi poate schimba destinaţia banilor în funcţie de necesităţi. „De exemplu, în 2004, 10% din banii alocaţi cercetării au fost redirecţionaţi către învăţămîntul superior. Oricum, bugetul pentru cercetare este grevat de o mulţime de taxe, precum bursele doctoranzilor”, explică liderul sindical. Minea a spus că li s-a comunicat de la cabinetul premierului că li se mai oferă din bugetul cancelariei zece milioane de euro şi că preşedintele Camerei Deputaţilor i-a anunţat, la începutul săptămînii, că şi insituţia ar putea renunţa la zece milioane de lei în favoarea cercetării. „Ni s-au aruncat aşa, nişte bani, ca la cerşetori, şi refuzăm aceste oferte. Există o formă legală de a suplimenta bugetul pentru cercetare. Aceştia trebuie să transmită la comisia parlamentară documente prin care să precizeze sursele pentru suplimentarea bugetului. Nu vorbe în vînt”, a spus Minea. Reamintim că protestul cercetătorilor a început, luni, cu participarea a aproximativ 300 de membri ai Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cercetare-Proiectare, traseul incluzînd sediile Ministerului Finanţelor, al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI) şi al Guvernului. Cercetătorii intenţionează să meargă la Bruxelles pentru a manifesta la Comisariatul pentru Cercetare şi pentru a afla ce părere au autorităţile europene în legătură cu situaţia Cercetării din România.