Protestul medicilor de familie! În curând, și un miting de protest!

Medicii, fie ei de familie, fie specialiști, dar și asistenți medicali sau infirmieri, sunt tot mai nemulțumiți de condițiile de lucru, dar și de lefurile pe care le consideră extrem de mici în comparație cu ale colegilor din alte țări. Dacă sindicaliștii Federației ”Sanitas” au ales să spună pas acțiunilor de protest anunțate de Federaţia Sindicală „Hipocrat”, Camera Federativă a Sindicatelor Medicilor din România (CFSMR) şi CNS „Cartel Alfa”, motivând că negocierile cu reprezentații Ministerului Sănătății sunt încă în derulare, cele mai reprezentative foruri ale medicilor de familie din România s-au arătat solidare. Și, mai mult decât atât, și-au prezentat și calendarul acțiunilor de protest ce se vor derula până la 1 aprilie. Astfel, medicii de familie poartă, din 21 martie, banderole albastre, în semn de solidarizare cu medicii din sistemul public de sănătate, au anunțat Societatea Națională de Medicină de Familie (SNMF) și Federația Națională Patronală a Medicilor de Familie (FNPMF) din România, într-o informare. Miercuri, 23 martie, are loc la sediul SNMF, la ora 9.30, o conferință de presă. Joi dimineață, 24 martie, va fi organizat un miting în piața din fața Ministerului Sănătății (MS), la Monumentul Eroilor Revoluției. ”Toți colegii care vin din țară la Conferința Națională de Medicina Familiei vor veni la miting. Vom avea în stradă șefii filialelor SNMF din toate județele plus alți colegi din județele respective. La ora 11.00, la pauza Adunării Generale a Colegiului, colegii noștri din conducerea Colegiului Medicilor din România vor coborî și ei în piață, deci toate cele 3 organisme care reprezintă medicii de familie vor fi acolo. Vom da declarații presei, vor fi interviuri și vom avea ocazia să spunem ce ne dorim și ce renunțăm să mai suportăm!”, potrivit SNMF și FNPMF. Vineri, 25 martie, are loc Adunarea Generală a Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie, iar sâmbătă, 26 martie, are loc ședința Senatului SNMF. ”Împreună vom decide ce vom face mai departe și dacă vom accepta să mai semnăm acest contract umilitor (contractul-cadru din Sănătate - n.r.)”, potrivit reprezentanților medicilor de familie din România. Ei atenționează că acțiunea de joi, 24 martie, este concomitentă în toate județele. În fiecare județ, joi, la ora 11.00, vor fi depuse documente identice la toate casele județene de asigurări de sănătate, de către o delegație care fie va picheta Casa, fie va organiza declarații de presă. ”Dacă vocea noastră nu se va face auzită, dacă lipsa noastră din sistem nu se face simțită prin nesemnarea contractelor, nu vom reuși să ne obținem înapoi demnitatea furată! Vom fi acolo, și la conferința de presă, și la miting, și la conferința națională zi de zi, iar de la 1 aprilie vom face ce se va decide. Fără voi, noi nu avem puterea să schimbăm lucrurile. Cu voi putem muta munții!”, este mesajul transmis de SNMF și FNPMF.

Premierul Dacian Cioloș: ”(...) nu avem de unde”

Întrebat dacă sunt posibile majorări salariale în Sănătate în perioada următoare, premierul Dacian Cioloș a declarat că ”nu ne permitem să dezechilibrăm situația bugetară”, însă subiectul trebuie discutat. ”Cunoașteți bine bugetul care a fost aprobat, de Parlament, la sfârșitul anului trecut. Au spus că în acel buget trebuie să lucrăm. Deci acesta e bugetul, nu avem de unde să luăm mai mult decât la rectificare dacă luăm de la un alt domeniu ca să punem la un alt domeniu. Marja pe care o avem știți că este foarte restrânsă pentru că pe de o parte s-au aplicat măsurile de relaxare fiscală și în același timp au crescut salariile”, a afirmat premierul. Cu toate acestea, Cioloş a spus că este un subiect care trebuie discutat, întrucât în Sănătate există o situație dificilă. ”Ştiu că ministrul (Sănătății - n.r.) caută soluții care să aibă în vedere și sectorul sanitar. Cred că e prea devreme să putem discuta despre asta. Aici ministrul trebuie să-și exprime punctul de vedere”, a spus Cioloș.