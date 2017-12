Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a declarat ieri, la Sighişoara, după o dezbatere publică a reformei din Sănătate cu zeci de reprezentanţi din sistem, din Regiunea VII Centru, că anunţatul protest al medicilor „nu are legătură cu Ministerul Sănătăţii (MS)“. Nicolăescu a declarat presei că intenţionează să crească salariile medicilor şi a pus acest deziderat în programul de guvernare încă din decembrie 2012, când „nici nu se gândea cineva că o să fie vreun protest al medicilor“. Din acest motiv, el consideră că anunţatul protest al medicilor „nu are legătură cu MS“. „Unul dintre proiectele de lege pentru medici este proiectul-pilot privind salarizarea medicilor, în sensul de a creşte salarizarea medicilor fără să ne bată nimeni la cap. Dacă vă duceţi la programul de guvernare, veţi găsi o asemenea prevedere. Deci, această prevedere eu am pus-o în program în decembrie 2012, când nici nu se gândea cineva că o să fie vreun protest al medicilor. Deci, cu alte cuvinte, din punctul meu de vedere, protestul medicilor nu are legătură cu MS. MS îşi îndeplineşte obiectivele pe care şi le-a pus singur în program - şi noi le facem pas cu pas. Nu are legătură cu noi, pentru că nu poţi să îmi ceri să fac ceva, când eu ţi-am propus să faci. Deci, asta e discuţia“, a declarat Nicolăescu. Colegiul Medicilor din România (CMR) a trimis membrilor organizaţiei scrisori prin care îi anunţă că vor fi organizate proteste în stradă, calendarul detaliat al acţiunilor urmând să fie stabilit astăzi. Scrisoarea trimisă medicilor este semnată de preşedintele CMR, Vasile Astărăstoae, care le transmite colegilor că numai cine vrea să fie surd şi orb nu observă că, în România, profesioniştilor din Sănătate li se oferă venituri mici, muncă epuizantă, lipsă de respect şi, în final, recomandarea de a-şi lăsa familia şi a pleca în pribegie în străinătate.