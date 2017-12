Proteze auditive reglate prin... internet

În premieră în România, protezele auditive vor putea fi reglate şi la distanţă, prin… internet. “România a devenit a cincea ţară din lume, după Germania, SUA, Rusia şi Malaezia, care a implementat sistemul de reglare a protezelor auditive şi a altor sisteme implantabile de protezare de la distanţă. E un proiect important pentru toată medicina românească, pentru că este primul de acest gen din România şi se adresează pacienţilor cu deficienţe auditive”, a declarat dr. Enrico Metaxa, medic specialist din Tg. Mureş (loc unde s-a implementat proiectul), coordonatorul proiectului.

ÎN ROMÂNIA EXISTĂ PESTE UN MILION DE PERSOANE CU PROBLEME AUDITIVE, DIN CARE 85% POT FI REMEDIATE NUMAI PRIN PROTEZAREA AUDITIVĂ

“Din păcate, numărul acestor pacienţi creşte de la an la an, pentru că populaţia îmbătrâneşte. Acest program permite reglajul protezelor auditive şi a altor sisteme implantabile de protezare de la distanţă, de la orice distanţă acolo unde există linie telefonică şi internet”, a adăugat medicul. Acesta consideră procedura binevenită, întrucât există foarte mulţi pacienţi care trebuie să se deplaseze pe distanţe mari pentru reglarea protezei. Enrico Metaxa a precizat că pregătirea pentru implementarea sistemului a durat un an şi jumătate.

DE ACUM, REGLAJELE PROTEZELOR AUDITIVE ŞI A IMPLANTURILOR COHLEARE SE VOR FACE ONLINE DE LA TG. MUREŞ, UNDE VA FI BAZA, ÎNSĂ SE URMĂREŞTE INTRODUCEREA SISTEMULUI ŞI ÎN ALTE CENTRE DIN ŢARĂ

„Aşteptăm ca şi alte centre de audiologie şi alţi medici să fie interesaţi de acest sistem, pentru că este vorba de un progres al tehnicii, iar mai repede sau mai târziu va trebui să îl aplicăm şi în România, vrem sau nu vrem, dacă vrem să fim în rând cu lumea”, a mai declarat coordonatorul proiectului. Investiţia a depăşit suma de 10.000 de euro. Implanturile se fac doar în cinci centre universitare din ţară - Iaşi, Bucureşti, Timişoara, Cluj şi Tg. Mureş, iar pacienţii sunt din toată ţara. Pentru activarea unui implant, pacienţii trebuie să se deplaseze la centrul care a realizat intervenţia.