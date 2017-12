“Provincialii” pregătesc un mega-turneu în ţară

Trupa “Provincialii” s-a remarcat în anul 2005, cînd a cîştigat Marele Trofeu la Festivalul de la Mamaia. De atunci şi pînă în prezent, artiştii au fost din ce în ce mai solicitaţi, avînd de susţinut numeroase concerte. Şi în acest an, “Provincialii” au fost încununaţi de succes la acelaşi festival de la malul mării, unde au luat Premiul I la Creaţie, cu piesa “Aproape de cer”, compusă de renumitul Ionel Tudor. În prezent, Ionuţ Ungureanu & co. pregătesc lansarea albumului “Noaptea pe covor”, primul extras pe single fiind piesa care dă şi numele materialului discografic. Mai mult, artiştii pregătesc un mega-turneu, care va cuprinde zece oraşe ale ţării, printre acestea numărîndu-se şi Constanţa. Concertele vor fi susţinute în cluburi şi vor începe peste cîteva săptămîni, imediat după lansarea oficială a albumului. “Cred că vom avea succes, piesa < Noaptea pe covor > este cerută la fiecare concert, cred că am cîntat-o de două ori în toate recitalurile. Această melodie este iubită foarte mult de publicul feminin”, a mărturisit Ionuţ Ungureanu, solistul trupei. Mai mult, aşa cum au promis pe scena Festivalului Mamaia, artiştii vor filma un clip la piesa “Aproape de cer”, pe care o vor promova, melodie ce promite să aibă succesul “Nopţii pe covor”.