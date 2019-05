Provocările la nivelul UE în domeniul securității maritime, la ANMB

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” găzduiește în perioada 21 - 24 mai cursul „The Challenges of Securing Maritime Areas for the European Union”, organizat de European Security and Defence College (ESDC), în parteneriat cu Colegiului Național de Afaceri Interne și Ministerul Afacerilor Interne.

Timp de patru zile, lectori invitați din cadrul European Security and Defence College (ESDC), EU Military Staff, Ministerul Afacerilor Interne, Garda de Coastă, Forțele Navale Române și Colegiul Național de Afaceri Interne, alături de specialiști și reprezentanți ai autorităților publice și Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, vor dezbate probleme legate de provocările la nivelul Uniunii Europene din domeniul securității maritime, într-o abordare multidimensională și integrată, la nivel strategic și operațional. Joi, 23.05.2019, în cadrul cursului va fi organizat un exercițiu pe mare, având ca obiectiv simularea modului de acțiune în cadrul operațiilor specifice de combatere a migrației pe mare. La acest curs vor participa 40 de cursanți, din țară și străinătate, care au avut parte de o pregătire inițială în cadrul unui modul de instruire online.

Prin organizarea acestui curs, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” se alătură demersurilor European Security and Defence College privind implementarea de module de instruire și pregătire academică în domeniul maritim la nivel UE.