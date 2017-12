Proxenetism de 5 milioane de euro! Erau și pești constănțeni!

09:50:16 / 20 Iunie 2017

DESTUI PESTI IN CONSTANTA SI POLITIA CUNOASTE ASPECTUL

Sunt in Cta f multe persoane care se ocupa cu trafic de droguri, minori, sau proxenetism. si Politia chiar cunoaste aspectele acestea, stiu f bine care sunt persoanele si, totusi, nu li se intampla nimic.Suntem inca o tara corupta, politia este mana in mana cu interlopii din marile orase, inca suntem si sub asediul politic (se fac numiri in functii doar in functie de nepotism si apartenenta politica) si renumita SPAGA este inca in floare in toate institutiile.Ne trebuie cam 1000 de ani sa ajungem o tara civilizata, si toate astea de la conducere pornesc, ca vorba 'ceea "pestele de la cap se-mpute". De ce DIICOT-ul (care eu inca sper sa fie o institutie necorupta) nu face razii direct la persoanele care se ocupa de aceste "activitati"? Multi pesti din Cta isi fac veacul la Pescarie, aproape week-end de week-end.De ce nu sunt verificate tranzactiile prin Western Union pe numele lor?De ce nu sunt verificate profilurile lor de facebook si conversatiile acestora?Sunt persoane care nu sunt inregistrate la ITM, pentru ca e mai comod sa fentam statul.Stiu 2 persoane care fac asta de ani de zile : Manuta Victor din km 4-5 si unul zis Ciusca Petrea Emil din Faleza Nord, care conduce si beat, avand si permisul suspendat.