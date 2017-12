Prudenţă în recomandarea unui medicament pentru tratarea osteoporozei

În legătură cu informaţiile apărute în presă cu privire la medicamentul Osseor, folosit în tratarea osteoporozei, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii (MS) fac o serie de precizări. Agenţia Naţională a Medicamentului a comunicat public recomandarea Comitetului de farmacovigilenţă pentru evaluarea riscului (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee - PRAC) de suspendare a utilizării medicamentelor Protelos şi Osseor (ranelat de stronţiu). Recomandarea PRAC a fost transmisă Comitetului pentru Medicamente de Uz Uman (Committee for Medicinal Products for Human Use - CHMP) al Agenţiei Europene a Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) spre analiză, în vederea emiterii unei opinii finale, care va fi formulată în perioada 20-23 ianuarie. MS a dispus Agenţiei Naţionale a Medicamentului să informeze medicii prescriptori referitor la propunerea Comitetului de farmacovigilenţă şi să le recomande acestora o prudenţă deosebită în raport cu produsul mai sus menţionat, astfel încât siguranţa pacienţilor să nu fie afectată. În momentul în care va fi dată publicităţii decizia finală a Agenţiei Europene a Medicamentului, MS va lua toate măsurile care se impun.