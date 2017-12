Prudenţă la Viitorul înaintea meciului cu Astra II Giurgiu

Sâmbătă, de la ora 11.00, la Ovidiu, Viitorul Constanţa va întâlni pe Astra II Giurgiu, într-o partidă contând pentru etapa a 17-a a Ligii a 2-a la fotbal. Întâlnirea se anunţă dificilă pentru formaţia constănţeană, mai ales că giurgiuvenii vor primi întăriri şi de la Astra Ploieşti. Ieri, la Hotelul Iaki, a avut loc o conferinţă de presă cu ocazia acestei partide, în care oficialii Viitorului au spus la unison că îi aşteaptă o confruntare dificilă. „Am informaţii că şase sau şapte jucători de la prima echipă, Valdez, Sandu, Ben Teekloh, William, Ţigănaşu şi Rusu, şi, probabil, portarul Miron, vor fi împrumutaţi la Giurgiu pentru meciul cu noi. Unii dintre ei sunt jucători cu multe meciuri în prima divizie, astfel că ne aşteaptă un meci foarte dificil. Avem însă toate argumentele pentru a face un meci bun şi a obţine cele trei puncte. Sperăm să oferim un meci frumos şi în care să şi înscriem“, a declarat preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu. Deşi Astra II Giurgiu a avut un start ratat, cedând, cu 1-4, pe teren propriu, în etapa trecută, cu Dinamo II Bucureşti, antrenorul Cătălin Anghel consideră că formaţia pregătită din acest retur de Constantin Gache va dori să se reabiliteze. „Vor avea mulţi jucători experimentaţi. Au un antrenor foarte bun şi cu siguranţă o dorinţă de a face un meci bun. Am însă încredere în toţi jucătorii că vor fi pregătiţi şi mental pentru această partidă. Trebuie să fim concentraţi, să avem atitudine pentru a putea obţine toate punctele puse în joc“, a spus Anghel. Fără gol primit în ultimele patru etape, Viitorul speră să continue pe aceeaşi linie. „Ne dorim mult victoria. Noi fiecare partidă o abordăm la victorie. În apărare am început să ne cunoaştem din ce în ce mai bine. Relaţiile de joc au început să se sudeze şi din acest motiv nu am mai primit gol în ultimele meciuri. Sper să continuăm în acelaşi ritm şi să treacă cât mai multe partide fără gol primit“, îşi doreşte fundaşul Marius Rusu. „Cred că Astra va dori să-şi ia revanşa după înfrângerea din tur. Sper să nu joace la 0-0, să fie un joc deschis, în care să avem spaţii“, a afirmat şi Ionuţ Larie. „Îmi doresc să înscriu în acest retur şi să-mi ajut echipa cât mai mult“, a precizat în cadrul conferinţei şi mijlocaşul Robert Lupu.

Meciul Viitorul - Astra II Giurgiu va fi arbitrat de Radu Petrescu (Bucureşti), ajutat de Claudiu Florea (Piteşti) şi Ciprian Geambazu (Buşteni).