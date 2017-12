Prună despre Hexi Pharma: „Nu se mai fac rețineri la comandă politică“

Ministrul Justiției, Raluca Prună, a declarat luni seară, referindu-se la reținerea directorului general al Hexi Pharma, Flori Dinu, că "nu mai suntem România anului 2004", arătând că nu se mai fac rețineri la comandă politică.

"În mod categoric, nu. Asta resping categoric. Dacă cineva își mai poate imagina că în România acestui an astfel de măsuri de reținere (...) se mai pot face la comandă politică, eu nu am niciun fel de ezitare să spun 'nu mai suntem România anului 2004'", a spus Prună, la Realitatea TV, întrebată dacă arestarea lui Flori Dinu are vreo legătură cu ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Întrebată dacă astfel de lucruri se întâmplau în 2004, ministrul Justiției a răspuns afirmativ, precizând că "rapoartele" atestă acest fapt.

În ceea ce privește ancheta în cazul Hexi Pharma, Raluca Prună a subliniat că aceasta trebuie să fie făcută "cu seriozitate, dar și cu oarecare celeritate".