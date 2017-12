PSD: 2011, ultimul an portocaliu

Ne pregătim să lăsăm în urmă un an nefast pentru români, un an în care s-au înmulţit şomerii, un an în care opoziţia a taxat Guvernul cu moţiuni de cenzură. România a experimentat în 2010 cele mai aspre măsuri de austeritate cunoscute de vreo ţară europeană. Pedeliştii aflaţi la guvernare şi-au dat arama pe faţă şi au dat ţării o guvernare haotică, incoerentă, fără viziune şi fără curaj. Anul ce tocmai se încheie a fost prilej de discuţie şi între membrii PSD Bucureşti. Preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, a declarat, joi, că anul viitor trebuie generată o situaţie politică în urma căreia actuala guvernare să îşi părăsească poziţia”: “Altminteri, asta e chestiunea fundamentală a lui 2011: trebuie să generăm o situaţie în care actuala guvernare să-şi părăsească poziţia, dar trebuie să vină cineva din spate cu forţă şi asta, înainte de toate, este partidul nostru, pe urmă o coaliţie pertinentă cu toţi cei interesaţi în înlocuirea actualei guvernări, care e pacoste pentru ţară”. El a arătat că există şi varianta în care se va merge pe actuala situaţie politică până în 2012, dar a apreciat că acest lucru ar însemna o suferinţă prelungită pentru ţară. Iliescu a pledat pentru întărirea PSD şi apoi pentru crearea de alianţe politice necesare pentru “a dărâma o guvernare păguboasă pentru ţară”. Iliescu a spus că social-democraţii au avut “faliţii lor, care au dat bir cu fugiţii, interesaţi de poziţii guvernamentale care li s-au oferit şi s-a creat această grupă de fugari din partid - UNPR”, dar a subliniat că aceştia trebuie să îşi facă mea culpa în afara PSD, care nu are nevoie de ei înapoi. Liderul PSD a mai declarat că în partid există “frânari” care “pun tălpi” celor capabili şi credibili, pentru a-şi menţine interesele şi “gaşca de subordonaţi”. Drept pentru care, el a pledat pentru crearea unui climat de partid veritabil stânga, cu un spirit militant, de angajare, similar celui din 1999, de dinaintea câştigării alegerilor din 2000 şi, în al doilea rând, este necesară promovarea unor oameni credibili. Concluzia întâlnirii social democraţilor bucureşteni a fost că singura soluţie pentru a pune capăt chinurilor românilor este îndepărtarea PDL din zona executivă.