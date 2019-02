PSD acuză creşterea artificială a euro. Ce face BNR?

14:27:24 / 28 Ianuarie 2019

BNR si tradatorul Isarescu

"http://www.bnr.ro/Stabilitate-financiara---Rolul-BNR-3114.aspx" "Rolul BNR în menţinerea stabilităţii financiare Banca Naţională a României are un rol intrinsec în menţinerea stabilităţii financiare, date fiind responsabilităţile ce rezultă din dubla sa ipostază de autoritate monetară şi prudenţială. Atribuţii subsumate obiectivelor de stabilitate financiară sunt exercitate atât prin reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor aflate sub autoritatea sa, cât şi prin formularea şi transmiterea eficientă a măsurilor de politică monetară şi supravegherea funcţionării în condiţii optime a sistemelor de plăţi şi decontări de importanţă sistemică. Totodată, este necesară identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor întregului sistem financiar, în ansamblul său şi pe componentele sale, deoarece monitorizarea stabilităţii financiare este preventivă. Apariţia şi dezvoltarea unor disfuncţionalităţi, precum evaluarea incorectă a riscurilor şi ineficienţa alocării capitalului, pot afecta stabilitatea sistemului financiar şi stabilitatea economică." BNR este singura forta din Romania cu resurse uriase ce poate destabiliza/stabiliza piata, piata acum este instabila, nu este greu sa iti dai seama cine este in spate. BNR trebuie distrus si inlocuit cu Banca Centrala Europeana si cu control BCE.