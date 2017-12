PSD anulează mitingurile programate după anunțul privind moartea Regelui Mihai I

00:09:33 / 06 Decembrie 2017

Moartea unui OM ...

v-a salvat de la penibilul scoaterii unui "meleon" de necajiti pe strazile patriei, de imaginea de partid dezbinat pe care oricum ati aratat-o tuturor, inclusiv propriilor votanti ... la fel ca si in cazul Colectiv, cand acea tragedie i-a oferit "sansa" premierului de atunci si PSD-ului sa paraseasca scena politica si sa isi traga sufletul, 1 an de zile, strategie ce s-a dovedit castigatoare in decembrie 2016 ... Exista vreun om de buna credinta care se indoieste ca PSD-ului i se falfaie de "cinstirea onoarei Maiestatii Sale"? Ce respect ii pot arata urmasii lui Iliescu unui astfel de OM?