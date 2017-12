“PSD are obligaţia de a-şi asuma grija şi riscul guvernării”

Opoziţia se pregăteşte să depună o nouă moţiune de cenzură. Dacă va trece, România va avea nevoie de un nou Guvern. În acest sens, preşedintele Senatului, Mircea Geoană, a declarat, ieri, că dacă opoziţia îşi va uni forţele, “nu numai retoric”, în toamna acestui an Cabinetul Boc ar putea fi demis printr-o moţiune de cenzură, viitorul Guvern putând fi dat de PNL şi PSD, “cu sau fără voia preşedintelui” Traian Băsescu. El a apreciat că, spre finalul acestui an, ar putea avea loc “mişcări spectaculoase” pe scena politică românească. Întrebat ce şanse ar avea PNL şi PSD să formeze un guvern în condiţiile în care Traian Băsescu ar trebui să nominalizeze premierul, Geoană a răspuns: “Eu cred că, în acest moment, pe lipsa de credibilitate pe care actuala conducere a României o are, pe fondul acestor sondaje catastrofale pe care le înregistrează şi preşedintele, şi PDL, apariţia unei noi majorităţi va duce la formarea unui nou guvern, cu sau fără voia preşedintelui”. Geoană a subliniat că PSD are obligaţia de a-şi asuma rapid “grija şi riscul” guvernării, apreciind că acest lucru va presupune “sacrificii” de imagine şi de natură politică. El a apreciat că actualul model de guvernare va duce România “din rău în mai rău”, astfel că este nevoie ca asumarea guvernării de către PSD să se facă cât mai repede: “Îndrăznesc să spun că avem obligaţia să ne asumăm această responsabilitate cât mai repede, pentru doi ani şi ceva de guvernare. Modul în care este astăzi guvernată România, cu modelul de dezvoltare, risipă cumplită şi hoţie generalizate, va duce România din rău în mai rău”. Geoană apreciază că România nu poate reveni la o creştere economică pe “modelul economic al ultimilor 20 de ani”, iar guvernanţii nu se pot baza că economia noastră va mai fi “tractată” de cele occidentale. Geoană consideră că sarcina social democraţilor de a da o nouă direcţie României nu a fost niciodată mai grea în ultimii 20 de ani. Totodată, Mircea Geoană a spus că parlamentarii vor dezbate, în sesiunea extraordinară, legea descentralizării managementului spitalelor către autorităţile locale, el apreciind că măsurile adoptate de ministerul de resort în acest sens sunt “disperate” şi generate de lipsa banilor de la buget.