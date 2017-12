PSD Constanța blochează candidatura lui Constantinescu?

07:39:24 / 20 Iunie 2015

Nicusoare , constantenii sant cu tine, n-ai nevoie de gunoaie

Nicusor e cel mai bun presedinte de consiliu judetean din tara, faptele vorbesc nu minciunile.Nicusoare, nu te lua dupa basitul duru, care nici nu se culca pana nu mananca rahat la adresa PSD, e doar un basit platit, care numai prin minciuni , hotie, criza , taiat salarii, inchis spitale, crestere tva, etc s-au facut remarcati. Tu lasi ceva in urma, dotari moderne la Spitalul Judetean, Municipal, HCM, creatia ta, e , nu mai scriu ca ar trebui spatiu si timp. Cert e ca esti cel mai bun, performantele tale nu le va mai egala nimeni in 100 de ani, cum pe cele ale lui Ceausescu nu le- a egalat nimeni in 25 de ani si nici nu le va egala nimeni in 100 de ani.Da asa e la romani , ce merge bine facem tot posibilul sa facem rau, asa e istoria romanilor, para la Inalta Poarta, la unguri, apoi la nemti, dupa aceea la rusi si acum slugi la americani, occidentali, FMI.