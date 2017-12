PSD Constanța trimite la Bruxelles zece tineri preocupați de politică

07:52:30 / 12 Aprilie 2016

ciitoarea elita politica

In nsfarsit , tinerii pesedisti vor avea prilejul sa se specializeze in folosirea politicii in scopuri personale , folosind metode avansate , europene . Ne intrebam cine sunt cei care le vor preda lectiile . Presupunem ca din echipa de profesori - conferentiari vor face parte domnii Mazare si Constantinescu , (partea economica ) si pentru cele de democratie se va apela la dl Hasotti . Dl Palaz ar putea preda ceva despre administratie , domeniu in care exceleaza , si dl Tapliuc despre rolul tineretului in viitoarea camarila monarhica . Era si cazul . Nu se mai poate fura in Romania fara o calificare europeana pe care doar Bruxelles o poate da .Partidele ne-au promis schimbarea . Iata ca procesul schimbarii incepe . Este posibil ca tineretul selectat sa citeasca si altceva decat statutul partidului . Recomandam cativa autori : Hayek - Constitutia Libertatii , Hermet - poporul contra democratiei , Pasti-Noul capitalism romanesc , Revel - Revirimentul democratiei , Gardels - Schimbarea ordinii globale , Goldberg - Facismul liberal , Zakaria - lumea postamericana , Michels - partidele politice . Sunt doar cateva . Revenim cu o noua lista cand liberalii vor organiza si ei asemenea cursuri .