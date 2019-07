PSD decide luni cum va fi remaniat Cabinetul Dăncilă

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, referitor la remaniere, că printre ministerele vizate sunt şi portofolii deţinute de ALDE. Preşedintele PSD a adăugat că deciziile care vor fi luate în CEx pe acest subiect, vor fi comunicate luni. „Da, se află şi portofolii deţinute de cei de la ALDE. Nu am să fac o evaluare pe partid. Am discutat cu partenerii de coaliţie. Le-am explicat care este situaţia la cele opt ministere şi urmează să luăm o decizie şi din punct de vedere politic, o decizie pe care o s-o comunicăm luni”, a afirmat Viorica Dăncilă, întrebată în weekend, dacă printre cele opt ministere vizate de remaniere se află şi unele deţinute de ALDE.

Chestionată dacă este luată în considerare remanierea miniştrilor care nu au fost vizibili şi nu au comunicat suficient public, cum ar fi ministrul Cercetării Nicolae Hurduc, premierul a răspuns: „Analizez remanierea pe toate portofololiile din cadrul Cabinetului. Am spus că sunt mai multe criterii legate de îndeplinirea programului de guvernare, de comunicare, de activitatea în teritoriu, de modul în care a gestionat. Fiecare dintre miniştri va fi analizat şi vom vedea dacă în CEx vom remania şi bineînţeles persoana care va înlocui ministrul respectiv”.

Premierul nu a dezvăluit numele miniştrilor vizaţi de remaniere şi nici numărul acestora, precizând că decizia va fi una politică. "Voi continua evaluarea, nu pot să vă dau acum un număr de ministere, poate sunt ministere unde colegii spun că nu e nevoie de remaniere. Eu voi propune, dar decizia va fi politică", a susţinut Viorica Dăncilă. Şeful Executivului a mai spus că ar dori ca la începutul lunii septembrie să aibă loc a doua rundă de remaniere.

Comitetul Executiv al PSD se întruneşte, luni, ora 12.00 la Parlament.