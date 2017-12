PSD declară RĂZBOI TOTAL DNA!

06:47:50 / 23 Septembrie 2017

Si da-i si lupta...

Sa luptati pentru binele tarii si al poporului nu stiti,acum luptati cu BINOMUL. Cand este de vina Soros,cand Putin,cand fortele oculte soviniste-iredentiste,cand opozitia(atat de pipernicita!) numai voi,eroii neamului de pedesedisti nu sunteti. Din cei aproape 28 ani care au trecut deja PSD(sub diferitele denumiri)a condus Romania cel putin 20 ani si suntem,probabil ,pe ultimul loc in UE. Ne-au condus oameni de mare caracter ca Iliescu,Roman,Nastase,Mitre,Ponta,Hrebenciuc,Mihailescu-Spaga,,Barladeanu,Cozmanca si continuatorii de azi din jurul lui Dragnea inconjurat de doamnele Firea,Vasilescu,Carmen Dan,Plumb sau Saideh. In 28 ani,cu potentialul acestei tari,se puteau realiza multe daca s-ar fi taiat raul de la radacina ca in Germania postbelica,o tara pur si simplu rasa de pe suprafata pamantului,cu milioane de oameni morti sau mutilati dar care in numai 20 ani de la la razboi a ajuns in primele tari din lume la nivel de trai si civilizatie. Noi continuam ce premieri ca Grindeanu sau Tudose,cu ministri ca Pop si Cuc,