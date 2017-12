PSD face din nou apel la încheierea unui Pact Naţional privind educaţia şi cercetarea şi îi condamnă public pe actualii guvernanţi pentru dezinteresul manifestat faţă de cercetarea românească. Ana Birchall, şef al Departamentului de Educaţie publică şi Cercetare al PSD, atrage atenţia că, în ciuda faptului că atingerea obiectivelor agendei Lisabona este condiţionată de alocarea a 3% din PIB pentru cercetare, în 2007 acestui domeniu i-a fost destinat doar 0,54% din PIB, iar situaţia este departe de a se îmbunătăţi în viitorul apropiat, dat fiind că potrivit estimărilor nonşalante ale Ministerului Educaţiei, de-abia în 2020 fondurile destinate cercetării româneşti ar urma să atingă ţinta fixată la nivelul UE. Birchall susţine că, deşi cercetarea românească suferă de o acută subfinanţare, România este contributor net la bugetul european în acest domeniu, reuşind să atragă doar 61% din fondurile vărsate către acesta: \"Ca urmare a subfinanţării cronice şi a incapacităţii autorităţilor de a atrage fonduri europene către acest sector, România se găseşte mult sub media europeană a numărului de cercetători raportat la 1.000 de persoane active şi tot mai mulţi dintre cei care lucrează în acest domeniu iau calea străinătăţii sau se îndreaptă spre alte profesii\". Ea consideră că nici nu este de mirare că, în domeniul cercetării, România are cele mai slabe performanţe din Europa, iar în lume se situează pe o poziţie similară cu ţări ca Jamaica, Botswana şi Oman: \"Toate acestea dovedesc o dată în plus incompetenţa şi dezinteresul actualilor guvernanţi faţă de un domeniu vital pentru dezvoltarea viitoare a ţării şi reprezintă un argument pntru încheierea neîntîrziată a unui Pact Naţional privind educaţia şi cercetarea românească, singura soluţie pentru ca educaţia şi cercetarea să se ridice la nivelul de performanţă pe care îl merită România europeană\".