PSD intră în era Ponta

Preşedintele PSD, Victor Ponta: “Cred că şi Mircea Geoană şi-a dorit o schimbare. Vreau să le mulţumesc lui Radu Mazăre şi Miron Mitrea pentru susţinerea pe care mi-au acordat-o, mai ales că nu am negociat cu ei şi nu am făcut înţelegeri pe sub masă