PSD, miting de amploare după punerea sub acuzare a lui Dragnea?

17:08:16 / 17 Noiembrie 2017

CÂND ERA O GUVERANE CORECTĂ..???

In mandatul lui Băsescu gaozaru când sau făcut cele mai mari abuzuri și hoții din istoria României sau acum când economia României e pe loc UNU in UE...Un loc nesperat cu 5 ani mai devreme... Când se mărește salariul minim pe economie cu 100 ron in fiecare an .. Având ținta apropiere de salariile din vestul Europei pt a opri EXODUL românilor !...Vom disparea că țara dacă PDL PNL CIUMA GALBENĂ va veni la guvernare ACUM ... Ei nefiind de acord cu creșterile salariale ale românilor..2 Lei pe oră vor sa ne dea la fel ca-n Pakistan !... Acolo vrea sa ne ducă PDL PNL CIUMA GALBENĂ..cu nivelul de trai !