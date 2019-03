PSD: Nu permitem PNL şi USR abrogarea OUG 114 de dragul corporaţiilor supărate

19:13:25 / 05 Martie 2019

pe televiziunile penalilor voiculescu si ghita: antena 3 si Rtv

Pe aceste televiziuni manipulatoare n-ai sa auzi ca DNA nu ancheteaza oamenii de rand, ancheteaza demnitarii de stat, parlamentari, ministrii, primarii..oameni care au bagat mana pana la cot in bugetul statului, ne-au furat si ne fura pe noi toti. Kovesii la hotii astia le-a taiat unghiile hraparete si ia bagat in puscarie! Cu totii ii stim ca sunt bugetari de-o viata, putrezi de bogati, casoaie, avioane, vapoare, gipane..desi ei sunt..bugetari. Da unde atata bogatie! P’astia DNA si Kovesii i-a luat la intrebari! Ce cautam tocmai noi, amarastenii, furati si batjocoriti, sa-i aparam pe HOTII astia!? Doar ca asa ne spun nou la tv slugile celor mai mari HOTI ca turnatorul securist condamnat penal, voiculescu sau penalul fugar din tara sebastian ghita, care cu banii furati noua si-au fabricat cea mai periculoasa si criminala arma! TELEVIZIUNE SI PRESA. Daca un glont, omoara unul,doi, trei oameni. O televiziune condusa de cei mai mari criminali economici, omoara democratia si, ne baga in DICTATURA. Omoara o tara intreaga, ne aduce la conducere toti HOTII si criminalii economici care distrug tot. Acum, mai mult ca oricand trebuie sa fim vigilenti si activi in a riposta atacului masiv pe care-l dau penalii statului de drept si democratiei. Coruptia, daca ne opunem cu forta si determinare hotilor penali care conduc acum Romania, poate fi infranta!