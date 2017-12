PSD nu şi-ar dori un PNL în opoziţie

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, luni seară, că PSD nu şi-ar dori ca premierul Victor Ponta să aibă parte de o opoziţie parlamentară din partea liberalilor, afirmând, totodată, că nu crede în ideea că prim-ministrul ar încerca să îşi asigure o eventuală altă majoritate cu voturi de la PPDD: \"Pe mine mă interesează în parteneriatul cu Victor Ponta, pe noi în parteneriatul cu PSD, să urmărim, să respectăm şi să îndeplinim proiectul USL. Că la chestiunea asta la un moment dat în Parlament mai vin nişte voturi şi de la PP-DD… nu ştiu asta, Victor Ponta poate să vă dea explicaţii\". El a menţionat că liberalii nu au fost niciodată îngrijoraţi de ideea vehiculată în spaţiul de comentariu politic privind o eventuală pregătire a unei alte majorităţi: \"Nu dai o majoritate de 70%, legitimită, votată de oameni, sub un proiect de anvergură, un proiect solid care este USL, chiar dacă mai ai cu acel partener şi fricţiuni şi tensiuni şi neînţelegeri, pe o majoritate cârpită de 50 şi ceva la sută, care nu mai are legitimitate în faţa electoratului\". El a afirmat că Ponta este ”cel mai puternic premier”, din perspectiva susţinerii parlamentare de după Revoluţie, în vreme ce liderul PNL se va afla în situaţia de a fi cel mai puternic susţinut candidat la prezidenţiale de după 1990. (A.M.)