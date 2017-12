PSD nu votează bugetul 2010

După ce PNL a anunţat că este împotriva proiectului de buget pe 2010, a venit şi rândul social democraţilor să anunţe că vor spune un „Nu” hotărât variantei de buget propuse de Executiv. În acest sens, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, a declarat, ieri, înaintea şedinţei Biroului Politic Naţional al formaţiunii politice, că, în opinia sa, la nivel de principii, PSD ar trebui să se raporteze negativ la proiectul de buget pe 2010 care va fi dezbătut în plenul Parlamentului. „Este un buget care nu va ajuta la ieşirea din criză, dimpotrivă, va duce la adâncirea crizei. Este un buget care a fost construit pe ministere, nu pe politici publice”, a spus Năstase. El a reproşat Guvernului şi reprezentanţilor puterii că nu au acordat o atenţie mai mare dimensiunii sociale şi a apreciat că ar fi putut fi acceptate unele amendamente ale PSD cu caracter social dacă s-ar fi strâns cureaua la fondurile „exagerate” alocate unor ministere. La rândul său, preşedintele Senatului, liderul PSD Mircea Geoană, a declarat, în plenul Parlamentului, că bugetul pentru 2010 este antisocial şi lipsit de viziune, el susţinând că instituţiile care i-au fost fidele şefului statului au fost „răsplătite” cu alocări financiare. Geoană a mai spus că bugetul pe 2010 nu are şanse să relanseze economic România. „Acest buget este construit de o forţă politică de dreapta care încearcă să transfere efectele crizei pe spatele celor care sunt pensionari şi salariaţi cu venituri modeste. Dacă am accepta acest buget, ar însemna să acceptăm ca punctul de pensie să scadă la 39% faţă de 43,8% cât este în 2009”, a explicat liderul PSD. La rândul său, preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, a afirmat că parlamentarii PSD au o obligaţie faţă de pensionari, recomandînd să nu admită scăderea nivelului de trai al acestora. La rândul lor, liberalii, prin Ludovic Orban, au spus că vor susţine cele mai importante amendamente de reducere a fiscalităţii. De asemenea, fostul şef al Departamentului pentru Afaceri Europene (DAE), social democratul Vasile Puşcaş, a criticat actuala formă a bugetului de stat pe 2010, considerând că aceasta arată că se continuă „concepţia capitalismului de cazinou în care se pune accent doar pe consum”. Puşcaş a declarat, ieri, că România riscă din această cauză „o periferizare puternică în UE, din punctul de vedere al politicii de coeziune economică şi socială”. „Ce arată actuala formulă de buget? Că se continuă concepţia capitalismului de cazino în care se pune accent doar pe consum. Este o dovadă clară că elita politică şi economică din România consideră că a consumat aproape tot din venitul naţional creat înainte de 1989 şi, în acest caz, victima principală este populaţia de peste 50 de ani, în principal pensionarii, iar victimele secundare sunt generaţiile sub 50 de ani”, a afirmat Vasile Puşcaş. Fostul ministru al IMM-urilor, Constantin Niţă, a fost la fel de dur cu proiectul executivului: \"Bugetul a fost construit pe picior, nu are viziune şi cum e Guvernul, aşa este şi bugetul: mic, meschin şi îngust\".