PSD promite că va reface salariile şi va bloca Legea pensiilor

PSD se angajează, prin proiectul programului de guvernare numit “România corectă, România socială”, să ia, în prima zi de guvernare, şase măsuri, printre care blocarea aplicării legii pensiilor, refacerea salariilor bugetarilor şi eliminarea plăţii CAS pentru veniturile din drepturi de autor. Programul de guvernare al PSD, care urmează să fie votat la Congresul extraordinar de sâmbătă, conţine 100 de soluţii de guvernare, grupate pe măsuri care vor fi aplicate în prima zi de guvernare, în prima lună, în primul an, respectiv în primul mandat. Pentru prima lună de guvernare, PSD propune creşterea salariului minim la 750-800 lei, scăderea CAS la angajator cu 3%, deblocarea posturilor din sănătate, îngheţarea pentru un an a preţului la energia furnizată populaţiei. Pentru primul an de guvernare, PSD se angajează să introducă sistemul diferenţiat de impozitare, pentru care propune două variante de lucru. În ceea ce priveşte TVA, PSD propune majorarea în cazul produselor de lux şi diminuarea până la 5% pentru pâine, carne proaspătă, lapte ulei şi zahăr. De asemenea, PSD se angajează la depolitizarea administraţiei, eliminarea influenţei politice în numirile făcute în Justiţie, reducerea evaziunii fiscale, îndreptarea luptei anticorupţie, plata integrală a subvenţiilor în agricultură, compensarea medicamentelor cu 90% pentru pensiile sub 1000 lei.