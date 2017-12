PSD se solidarizează cu profesoara aflată în greva foamei

Preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, i-a cerut profesoarei Cristina Anghel, care este în greva foamei, să renunţe la această formă de protest: “Promitem că PSD va face tot ce este posibil pentru a readuce sistemul de învăţământ la normal. Aşa cred că trebuie să gândim toţi în faţa acestui dezastru care se cheamă Guvernul Băsesc-Boc”. Preşedintele de onoare al PSD le-a vorbit delegaţilor aflaţi în sală şi despre o serie de eşecuri din trecut la care el a luat parte şi pe care acum le regretă. „În 1990 am greşit când am adoptat în varianta de atunci legile proprietăţii. Era presiunea de moment şi nu am putut să cedăm şi să oprim haosul care s-a creat astăzi. Vecinii noştri unguri au fost mai deştepţi şi au spus că restituirile nu se fac în natură, ci doar în bani şi în limita a 75.000 de dolari. Noi am restituit la toată lumea proprietăţile şi avem procese la CEDO, ungurii nu au nici măcar unul. A doua greşeală pe care am făcut-o atunci a fost cea a reformei agrare. Am desfiinţat fostele CAP-uri fără a ne gândi că ele putea fi un nou început pentru agricultura românească”, a afirmat Iliescu. În ceea ce priveşte starea actuală, Iliescu a precizat: „Una dintre probleme este cum anume să modernizăm economia, din toate punctele de vedere. Vreau să apreciez programul care a fost elaborat. A fost o treabă serioasă, care s-a desfăşurat în departamentele PSD şi Adrian Năstase s-a antrenat direct, e un bun manager, un bun organizator al acestor activităţi. Victor Ponta s-a antrenat şi-mi pare bine. Ponta, ca jurist, a început să înveţe economie şi e bine. Vrei să faci politică şi vrei să ai angrenaj în răspunderile guvernamentale, nu se poate să stai în afara economiei. Văd că e un elev conştiincios şi învaţă carte”, a spus Iliescu despre Ponta.