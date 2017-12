PSD și ALDE au definitivat lista miniștrilor noului Cabinet

10:55:00 / 03 Ianuarie 2017

GUVERN DE MICA ANVERGURA SI MONITORIZAT STRASNIC

Analist de exceptie , ca sa nu spunem genial , dl Dragnea ne informeazxa ca vor incepe trei razboaie in lume : al apei , hranei si energiei , motiv pentru care , deducem , sunt necesare cateva ministere in plus , cu misiunea sa previna aceste " trei razboaie " . Celelalte razboaie existente acum in lume nu prezinta importanta , Romania fiind pregatita si inarmata pana in dinti . Avem si lista viitorilor ministri , de care ne vom ocupa dupa ce va fi aprobata oficial . PSD sprijinit in toiagul ALDE , partid format din cei doi membri , Tariceanu si Constantin , singurii liberali veritabili care au mai ramas dupa ce PSD a macelarit " Marele PNL " , a realizat performanta de a alcatui cel mai numeros guvern din istoria Romaniei . Daca vom adauga sutele de ministrii adjuncti , secretari si subsecretari de stat , directori generali cu adjunctii lor si alti directori de prin ministere si alte institutii ale Statului inclusiv parlamentarii , ne putem pune intrebarea daca , dupa plata salariilor si altor drepturi civenite acestora , mai raman bani la buget pentru celelalte activitati prevazute im Programul lui Dragnea . Mai retinem ca noul govern nu e format din oameni politici de mare anvergura care sa foloseasca posturile in interes personal , misiune aceasta revenind celor de mare anvergura aflati in spatele lor . Noii ministri au doar rolul unor soferi care la plecarea in cursa vor primi o foaie de parcurs . Asteptam cu nerabdare rezultatele . Suntem de acord cu monitorizarea si eliminarea celor necorespunzatori . Problema este cine-l monitorizeaza pe Dragnea , avand in vedere ca opozitia liberala este inexistenta . Sa fim optimisti . Inceputul se arata promitator . Ce va fi in continuare vom vedea .